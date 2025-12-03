L教授爭議言論流出 北醫大證實已啟動程序

▲ 台北醫學大學。（圖／翻攝自官網）

[NOWnews今日新聞] 台北醫學大學被爆一名L姓教授生對女性有偏見，對女生報告服儀要求較嚴格，同時還會對學生長相評論，更會羞辱學生長相，還說「會被強姦的就是這種穿著」。北醫大回應，已依規啟動程序，同時採取必要措施，確保學生安心學習及並維護其相關權益。

一名自稱就讀台北醫學大學的學生日前在社群網站Threads上發文，指出通識課的L姓女教授「對女生有偏見，比較喜歡醫學系男生」，要求報告時男生不能穿拖鞋，女生要穿西裝長褲。另外，該教授還會開口辱罵「做報告的人是白痴」，並用責備口氣罵修改者整整兩節課，更誇張的是，還會用「黃臉婆」、「大媽」等詞彙羞辱女學生，要求女學生站起來給全班看長相，然而學生為了學分只能忍氣吞聲。

廣告 廣告

台北醫學大學發聲明表示，北醫大對校園安全與學生權益一向高度重視，1日接獲相關訊息後，已依規啟動程序，同時採取必要措施，確保學生安心學習及並維護其相關權益。對任何可能影響校園秩序或學生權益之行為均嚴肅看待，並將維護當事人隱私，持續致力建構安全、友善的校園環境。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110



更多 NOWnews 今日新聞 報導

北醫女教授爆羞辱女學生！課堂竟脫口「會被強姦」校方火速回應了

遭控背信 黃彥華、林泰元：檢方因北醫說法產生誤解

北醫新藥122億利益恐飛走！教授夫妻涉洩密幹細胞技術送美遭起訴