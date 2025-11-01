LÜCY登金音獎「X頭露出來！」匆忙沒洗手就上台 糗到差點哭出來

LÜCY於1日在金音獎獲「最佳另類流行音樂歌曲獎」。（陳曉涵攝）

金音獎在今（1日）舉辦，請來 HUSH 擔任頒獎人，他以性感馬甲上衣現身，一秒吸引大眾目光。在頒發最佳另類流行音樂歌曲獎時，得獎人 LÜCY 卻遲遲未上台領獎，現場一度尷尬。司儀還現場尋人直呼：「尋找 LÜCY！」HUSH 更搞笑地假扮得獎人發表感言。幾分鐘後，LÜCY 才氣喘吁吁衝上台致歉，表示：「剛要去上廁所，我的衣服被我扯壞掉，然後我的X頭就露出來，我就趕快把衣服抓住，衝去廁所。」頓時讓全場笑成一團。

LÜCY 表示，立刻衝到廁所後，「我每分每秒都在掙扎，趕快把我的衣服修好，然後就聽到我得獎了。」狀況荒唐到她說：「我在發抖。」甚至還追問：「我剛得獎是什麼獎？」她先謝謝製作人，又慌張地說：「我剛尿尿還沒洗手！喔好糗喔，對不起對不起，我沒辦法，我先下台，對不起大家。」HUSH 則幫她緩頰說：「LÜCY 沒關係啦，我的X也露出來了。」

後台受訪時，LÜCY 說：「我差點哭出來，我覺得很糗，怎麼會發生這樣的事，所以說下次要穿得保守一點，不要太愛美。」並表示心情已平復許多，「有回到現實了。」

