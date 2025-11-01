LÜCY金音獎扯壞衣服洩春光 HUSH傻眼等不到人領獎

LÜCY獲得金音創作獎「最佳另類流行音樂歌曲獎」。文化部影視及流行音樂產業局、必應創造 B'in Live提供



第16屆金音創作獎昨晚（11╱1）在台北流行音樂中心登場，金曲歌王HUSH、呂士軒及評審團主席「Tizzy Bac」主唱陳惠婷與盧律銘、陳君豪共同見證榮耀誕生，HUSH頒發「最佳另類流行音樂歌曲獎」時，卻一度等不到LÜCY上台領獎，後來她才衝上台道歉，自爆「我的衣服被我扯壞掉了」，因胸部走光趕緊抓著衣服就往廁所跑，讓大家笑成一團。

金曲樂團「百合花」與金曲歌后李竺芯首次攜手合作，「百合花」主唱奕碩還在台上「快速換裝」變身女伶高唱〈假使我是一個女人〉，透露還請服裝老師將洋裝特製成魔鬼氈版本，他笑說：「團員們都很支持我，還陪我練習快速變裝！」

李竺芯（右）與「百合花」首次合作。文化部影視及流行音樂產業局、必應創造 B'in Live提供

另外，韓國獨立潮流天團「Silica Gel」去年因工作無法到場領獎，此次受邀擔任嘉賓彌補遺憾，主唱透露難忘「台灣感性」的回憶：「無論是熱情歌迷亦或是美食，城市裡高聳的樹木與建築並存，以及夜市的熱鬧氛圍，都是一種獨特的景致，都讓我們深深著迷且印象深刻。」

而來自泰國的詩意派饒舌創作才子AUTTA與「椅子樂團」共演，他透露雖聽不懂中文，但聽到「椅子樂團」的歌就會邊聽邊哼，提及首次參加台灣頒獎典禮的心情時更笑說：「我一收到邀請信的時候一度以為是詐騙！後來確認是真的邀約，頓時感到非常榮幸。」

