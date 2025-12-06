LA最夯奶昔！ 美國新餐廳「排隊8小時」只為這一杯

美國洛杉磯有一家新開幕的餐廳，雖然裡面只有40個座位，還是吸引大量民眾排隊等候，甚至有人為了一杯奶昔、一道鬆軟的炒蛋，等上八個小時。CNN記者也實際到訪，認為這是他這輩子喝過，最好喝的奶昔。

美國洛杉磯有一家新開幕的餐廳，有人為了一杯奶昔、一道鬆軟的炒蛋，等上八個小時。（示意圖，與本文無關／shutterstock達志影像）

美國著名影集製作人羅森塔爾在洛杉磯新開設的餐廳引發熱潮，顧客為品嘗美食甘願排隊長達8小時。這家僅有40個座位的餐廳於11月中旬開幕，立即成為網路焦點。餐廳菜單靈感來自羅森塔爾已故雙親，包含其父親最愛的蓬鬆炒蛋，甚至將「我的蛋夠蓬鬆嗎？」刻在墓碑上。羅森塔爾與女兒、女婿共同經營這家充滿家庭回憶的餐廳，將父親對美食的熱愛轉化為一個傳承記憶的場所。

這家位於美國洛杉磯的餐廳由「大家都愛雷蒙」情境喜劇的聯合創作人菲爾羅森塔爾所創立，雖然座位有限，卻吸引了大批顧客前來朝聖。CNN主播Erin Burnett表示，這種現象確實正在洛杉磯發生，顧客們為了品嘗餐廳的美食願意耐心等候數小時。有顧客向媒體表示，他們還會再來排一次隊。

面對餐廳門口排起長達8小時的隊伍，羅森塔爾感慨地表示，他感覺自己越來越像父母了，這種盛況在父母眼中會被認為太誇張了。餐廳中最受歡迎的飲品之一是「熱巧克力加棉花糖」，CNN記者Elex Michaelson品嘗後讚不絕口。

菜單中的「Max's fluffy eggs」是向羅森塔爾父親致敬的特色菜，這位父親生前對炒蛋的喜愛程度深到將其寫在墓碑上。羅森塔爾的女兒莉莉形容這家餐廳的成功就像夢想成真。

對羅森塔爾而言，開設這家餐廳不僅是商業行為，更是一種情感傳承。他表示希望每位父母都能擁有這樣的體驗，並為此感到無比自豪。這家餐廳的每道菜、每杯飲料都充滿了家的味道和珍貴回憶，成為羅森塔爾一家傳承記憶的重要場所。

