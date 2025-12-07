La-Ji-O連8場演唱到明年2月

「基隆青春 La-Ji-O」冬季音樂會系列活動將自十二月六日起一路延續至一一五年二月一日，串聯八場跨世代音樂演出。（基隆市政府提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

「基隆青春 La-Ji-O」冬季音樂會系列活動將自十二月六日起一路延續至一一五年二月一日，串聯八場跨世代音樂演出。活動以收音機「La-Ji-O」為概念主軸，透過懷舊金曲與新銳音樂的結合，打造屬於基隆獨有的冬季音樂記憶。副市長邱佩琳表示，希望以音樂作為連結城市情感的媒介，陪伴市民在冬夜重新喚起青春悸動。

邱佩琳指出，「La-Ji-O」象徵跨越世代的共同文化記憶，此次系列活動選擇以九０年代台灣流行音樂黃金時期為核心，並融入現代樂團的創作能量，使整體節目同時兼具懷舊風格與當代活力。她說，基隆近年積極推動多元音樂節目，包括「愛嶼搖滾」、年終演唱會等活動，都獲得市民廣大支持；此次希望藉由舊與新的交織，讓不同年齡層的市民都能在熟悉旋律與創新曲風中找到共鳴，使冬季成為基隆最具溫度的城市舞台。

文化觀光局長江亭玫表示，活動將於十二月六日在必應創造展演空間率先推出《今昔交織頻道》，邀請「Traveller 旅人」、「固定客 GOODICK」、「P!SCO」、「宋德鶴」等樂團演出。活動採免費索票方式，希望市民踴躍參與，共同感受城市音樂能量。

自一一五年一月十七日起，基隆表演藝術中心將接續推出《懷舊國語金曲》及《復刻台語經典》兩場售票音樂會，由施孝榮、南方二重唱、陳孟賢、杜忻恬、李子森等重量級歌手演出。江亭玫說明，設籍基隆市的市民可享門票七折優惠，門票在年代售票系統正式開賣，期盼市民以實際行動支持藝文產業發展。相關活動資訊及索（購）票方式，可至文化觀光局官網查詢。