Labubu吹高奢風？LV前高層加入泡泡瑪特 驚人年薪曝光

大陸知名潮玩品牌泡泡瑪特，10日宣布董事會調整，現年69歲的LVMH 大中華區前總裁吳越，獲委任為公司非執行董事，任期3年，年薪達1200萬台幣，消息曝光引發關注。

泡泡瑪特旗下人氣公仔「Labubu」。（圖／翻攝《瀟湘晨報》）

綜合陸媒報導，泡泡瑪特指出，吳越在奢侈品業深耕近30年，曾主導迪奧（Dior）、路易威登（Louis Vuitton）等品牌在中國大陸市場的擴張，對高端定位與品牌運營擁有豐富經驗。公告並指出，任命吳越是「期望其在高端零售與全球化布局方面為公司提供指導」。

報導披露，吳越的年薪高達3百萬港幣（約1200萬台幣），其中包括180萬港幣（約720萬台幣）的股份，同時，黑蟻資本創始合夥人何愚辭任董事職務。

報導表示，市場普遍將此人事變動，視為泡泡瑪特近期面臨壓力下的「破局之舉」。泡泡瑪特股價年內累計跌幅超過4成，外界質疑品牌創新與海外拓展動能不足。

報導表示，泡泡瑪特與奢侈品牌過去並非毫無交集，此前，旗下人氣公仔「Labubu」與法國奢侈皮具品牌「MOYNAT」推出聯名系列，曾引發話題，業界認為，吳越的加入可望加速類似跨界合作，強化「潮玩×奢侈品」的市場敘事。

