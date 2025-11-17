Labubu攻大銀幕！ 外媒爆料：索尼向泡泡瑪特取得電影改編權

據傳索尼將依首部電影的市場表現，決定是否進一步打造Labubu系列電影宇宙。（翻攝自popmarttw IG）

風靡全球的潮流玩具角色Labubu，即將進軍電影市場。據美國娛樂媒體《好萊塢記者報》（THR）與《Deadline》報導，索尼影業（Sony Pictures）已正式從泡泡瑪特（Pop Mart）手中取得Labubu的電影改編授權，相關電影企劃目前仍處於早期開發階段。

索尼影業期待打造Labubu電影宇宙

目前尚未確定電影將採用真人實拍、2D還是3D動畫形式，導演、編劇與製作團隊也尚未公布。據傳索尼將依首部電影的市場表現，決定是否進一步打造Labubu系列電影宇宙。

Labubu熱潮擄獲大咖明星

Labubu由香港藝術家Kasing Lung（龍家昇）設計，原創於其「The Monsters」系列，特色是長耳朵、毛茸茸造型和尖牙，萌中帶點頑皮。2019年，Labubu以盲盒形式在泡泡瑪特推出，迅速累積粉絲，連韓國女團BLACKPINK成員Lisa和國際歌手蕾哈娜都曾公開表示喜愛。

限量Labubu拍出6位數美元天價

Labubu的全球熱潮也帶動泡泡瑪特業績大幅增長。2024年，《精靈天團》系列年度營收達4.3億美元，占公司全年營收近四分之一；2025年上半年更成長至6.7億美元，佔比接近35%，成為品牌主力IP。部分限量Labubu在二手市場甚至拍出6位數美元天價。

索尼影業近期才憑《獵魔女團》創下票房佳績，外界也對Labubu的電影化能否再掀全球潮玩熱潮充滿期待。

消息一出，泡泡瑪特股價立刻開紅盤，最高來到224.6，但截至今下午1點已跌回216。

