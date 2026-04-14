Labubu熱潮退了？泡泡瑪特「忠孝SOGO店」驚傳熄燈 粉絲全指1原因
生活中心／黃韻璇報導
POP MART「泡泡瑪特」在台灣擁有多家實體門市，包含台北、新北、桃園、台中、台南等縣市都有據點，在近幾年的「Labubu」熱潮帶動下，吸引許多人朝聖，不過昨（13）日忠孝SOGO店卻驚傳熄燈，讓粉絲相當震驚。
13日泡泡瑪特在官方臉書「POP MART Taiwan」發文，貼出結束營業公告，宣布位在遠東SOGO台北忠孝館2樓的門市，將於今年4月19日21時30分結束營業。
泡泡瑪特表示，「各位娃友們，忠孝SOGO店即將於4/19（日）與大家道別，謝謝每一位來過的娃友們一起創造了許多回憶，快把握最後機會來逛逛吧」。官方未透露該門市關店原因，不過強調台灣其他門市仍正常營運。
消息傳出引發粉絲熱議，紛紛留言表示，「要停業了很可惜，常常都是因為要去泡泡瑪特才專程過去Sogo的」、「以後不用特別花車錢時間跑去買了！不過也買的夠多了」，不過也有人點出店員態度問題，指出「北部門市裡，就屬忠孝服務態度最差」、「這家態度最差生意也最爛」、「這家真的是去過態度最差的」、「中和環球門市人員服務態度好太多了，還會喊歡迎光臨，真的感覺舒服多了」。
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