Labubu登台北燈節是文化統戰？ 藍青年搬高雄「這件事」反擊

2026台北燈節西門展區主題為國際知名IP「泡泡瑪特」，展出包含Baby Molly、Labubu等高人氣角色。（資料照片／徐佑昇攝）

2026台北燈節在西門町展區與中國的玩具「泡泡瑪特」IP合作，火紅的 Labubu也將登場，卻惹來台灣基進台北黨部主委吳欣岱、綠委林楚茵抨擊，引來藍營揭發吳欣岱曾拿著盜版Labubu娃娃以及林楚茵玩掉音反擊。國民黨松山信義區擬參選人滿志剛表示，民進黨不該「逢中必反」，如果一個玩偶就能變成文化統戰威脅，那麼台灣不早已被列強瓜分了嗎？

滿志剛2日在臉書表示，當Labubu遇上政治，是「統戰玩具」還是「國際流行」？台北燈節選用Labubu當作主視覺，民進黨群起圍攻、大加撻伐，說是赤色文化統戰，這樣的批判，不只無視Labubu的國際流行屬性，更是政治操作的雙重標準。

他指出，喜歡韓國的劇、美國的電影、日本的服飾等等，都是國際流行的趨勢，就算來自大陸的玩偶品牌，也只是因為「大家喜歡」，所以才會爆紅，民進黨更不該「逢中必反」，「如果一個玩偶就能變成文化統戰威脅，那麼台灣不早已被列強瓜分了嗎？」

他說，舉例來說，當初Labubu雖然是中國品牌，但真正讓它爆紅的推手卻是韓國女團BlackPink的Lisa，大家喜歡Lisa、也跟著喜歡Lisa喜歡的玩偶，難道在青鳥眼裡，Lisa就變成赤色文化統戰的代言人嗎？不可能吧！Labubu在2024年因為Lisa爆紅，2025年陳其邁依然高舉雙臂，免費提供場地給BlackPink到高雄舉辦演唱會，甚至動用市府資源打造「LIGHT UP 高雄 IN PINK」，並沒有把BlackPink當成「赤色文化代言人」。

「我們的民主韌性能夠接納甚至推廣不同的文化，這才是自由、民主、多元的台灣，也是我們最得來不易的珍寶。」滿志剛強調，台灣的民主與人民，不會因為一隻玩偶就變成愛上中國、熱愛統一，如果人民會開始覺得對岸比台灣更好，絕對不會是因為Labubu促進了統一思想，而是只有一種可能：就是現在的執政黨真的太令人失望了。

