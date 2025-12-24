Labubu登禮物榜 耶誕老人送禮行蹤？打熱線報你知

示意圖／shutterstock達志影像

對孩子們來說，耶誕假期最期待的環節就是耶誕禮物了。位於芬蘭的耶誕老人村每年收到大量來信，對於禮物的需求，除了長期熱門款的樂高積木與書本外，手機與筆電等3C產品也受歡迎，今年名單內還出現Labubu玩偶。而耶誕老人全球送禮到底送到了哪裡？負責監控天空動態的「北美防空司令部」，則有「追蹤耶誕老人熱線」開放各地民眾打電話詢問。這支熱線今年邁入第70個年頭，不僅將派出上千名義工接聽電話，還首次開通官網直播聖誕老人行蹤。而各地耶誕老人則是上天入地、水路行船或從空垂降，想盡各種方式把歡樂送到孩子手中。

耶誕節就要到了，世界各地想要向耶誕老人許願的信件，如雪片般湧入位於挪威首都奧斯陸南方約35公里的小鎮「德勒巴克」（Drobak），因為這裡是耶誕老人的「官方地址」之一。

挪威耶誕老人信件處理員：「從台灣來的信。」

這家耶誕主題商店兼郵局內的工作人員會處理信件甚至回信。

芬蘭耶誕老人：「好的…」

當然，也有不少人選擇把許願信件，寄到芬蘭知名的耶誕老人村所在地「羅瓦涅米」。

耶誕老人精靈 艾琳娜：「雖然現在大多數人都透過網路發送信息，但他們依舊知道耶誕老人是個老派的人，更喜歡收到真正的信件。」

負責處理信件的精靈表示，包括樂高積木或是書本，多年來一直是最受歡迎的耶誕禮物選項，近年還添加了手機、筆記型電腦等電子產品；而今年特別的是，Labubu玩偶也登上排名前列。

收到需求之後，耶誕老人得忙著搭上麋鹿雪橇，滿世界到處跑來分送禮物。如果想要知道他到底送禮送到了哪兒？自己會不會就是下一個獲得禮物的幸運兒？可以打電話給北美防空司令部的追蹤耶誕老人熱線。

北美防空司令部發言人 凱莉弗魯舍：「每年12月24日，全球各地有無數人給我們打電話。去年我們接聽了近…… 40萬通電話，我們預計今年會接到更多電話。」

如今有70年歷史的耶誕老人追蹤熱線，起源竟是由於百貨公司的廣告把耶誕老人的電話，誤植為北美防空司令部的號碼，導致孩子的電話，打進了司令部。

北美防空司令部發言人 凱莉弗魯舍：「接電話的上校聽到一個孩子問他：『耶誕老人哪裡？』上校意識到，我們追蹤北美上空的每一件事，因此我們絕對能看到耶誕老人在哪裡。我們通常只追蹤威脅。但他查了耶誕老人的位置，向孩子報告，於是我們的傳統就此誕生。」

今年的平安夜預計將有上千名義工參與實體電話接聽，今年還首度開通官網，不但將直播耶誕老人蹤跡，全球民眾也都可以透過網站，撥通追蹤熱線。

北美防空司令部規劃員 米歇爾馬丁：「這挺有意思的，因為你永遠不知道電話那頭會是誰。就像我說的，有時候可能是英國酒吧，大家都很興奮，背景裡幾十個人開懷大笑、玩得很開心，還會問我們一些傻問題。有時候，也可能是住在醫院裡的孩子，與父母一起問耶誕老人會不會來，因為他們和父母都待在醫院裡。」

耶誕老人送禮不只要在天上飛，還要到海裡游；要在威尼斯的運河上划船、更要登上瓜地馬拉山區，70公尺高的鐵路橋上，快速垂降。

瓜地馬拉山區家長 安娜洛佩茲：「(消防)局長能來帶給孩子們快樂，我感到非常高興，因為這種傳統並非隨處可見。他努力抽出時間來見見每個孩子，這對孩子們和他們的母親來說，都是莫大的喜悅，因為有時他們沒有錢買玩具，所以孩子們收到耶誕老人禮物都非常開心。」

過去30年來，擔任消防員的赫克托（Hector Chacon），每年都會把各地消防站募得的捐贈禮物，分發給孩子們，為孩子帶來節日歡樂氣氛。

而克羅埃西亞首都的這間醫院，也在今年耶誕節前，迎來這支由大學登山隊員組成的耶誕老人，以垂降的方式，在窗外為病童和家屬們送上耶誕祝福。

韋萊比特大學登山協會洞穴探險分會成員 佩特拉雅戈迪奇：「我很高興能做一些與眾不同的事情，讓那些不得不待在醫院裡的普通家庭，也能感受到溫暖。」

耶誕氣氛還可以從郵件上的郵票和郵戳來感受，美國威斯康辛州的魯道夫郵局就依照過去80年往例，在耶誕期間提供耶專屬郵票與郵戳。

當地郵差更在耶誕期間，特別打扮成耶誕老人的模樣來送信件或者包裹，還有郵差10多年來天天都打扮成電影《精靈總動員》的主角精靈巴迪模樣送信，在這個節慶季節特別讓人感到歡樂。

芬蘭耶誕老人：「在這個耶誕節，我希望我們都能記住，我們只有一個地球，一個共同的家園。我希望在這個耶誕節，我們能花點時間思考一下，耶誕節如何才能讓我們彼此更加親近？我們如何才能在世界各地和平共處？所以，我想說：耶誕快樂，平安喜樂。」

