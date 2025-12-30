Labubu跌落神壇？拋售價低於原價、黃牛拒收 網嘆：全都是泡沫

泡泡瑪特跌落神壇？Labubu拋售價低於原價、最便宜僅350元，網嘆：全都是泡沫。圖／取自POPMART官網

因韓國人氣女團Blackpink成員Lisa的加持而一度爆紅的潮玩品牌泡泡瑪特（POPMART），如今市場熱度急速降溫。曾經一盒難求、二手價格翻倍的盲盒，如今拋售價竟低於原價，原價99元（折合台幣約450元）的商品，甚至低於發售價，最低只賣82元（折合台幣約350元），昔日的收藏神話正快速崩解，泡泡瑪特似乎已跌落神壇。

根據陸媒《新民晚報》報導，以今年熱門的「Labubu坐坐派對搪膠毛絨系列」為例，原價594元（折合台幣約2660 元）一盒，二手平台的均價已從高峰期的1478元（折合台幣約6620 元）跌到約632元（折合台幣約2830 元），這種價格回落並非個案，多個系列在二手平台掛牌數量大增，但成交價卻持續下滑。

在一些折扣連鎖店裡，過去搶破頭的盲盒，現在被擺在最醒目的位置，貼上「限時特惠」標籤；在電商平台上，過去需要排隊預約的熱門款式，也已經出現「現貨」。

股市方面，泡泡瑪特的股價自8月下旬創下339.8港元高點後一路下滑，到12月中旬已跌至約189港元，累計跌幅超過40%，市值蒸發逾2000億港元（折合台幣約8000多億元） 價格迅速回落，也改寫了市場的預期。

哭娃也是POPMART熱門角色之一。圖／取自POPMART官網

不僅如此，社群平台上，一些黃牛甚至喊出「暫緩收購Labubu系列」，二手平台上普通款低於原價的案例越來越多。消費者心態也跟著轉變，有網友說「如果所有款式都比原價便宜，那就直接買自己喜歡的，不用再糾結抽盒。」

這波變化，很難單用某一次新品上市、某一款商品熱度不佳或單一事件來解釋。當價格不再被追問、新品不再被秒殺、黃牛退場時，市場最直接的回饋已經明顯，潮玩的降溫，最先失去的不是銷量，而是信心。

曾被視為「年輕人精神消費代表」的泡泡瑪特，如今正面臨從高估值幻想回到理性消費的考驗。情緒溢價散去後，IP的長期生命力以及產品能否持續吸引消費者，將成為真正關鍵。

對此，許多網友也感嘆直呼「全都是泡沫」，泡泡瑪特的跌落，也讓潮玩市場必須面對現實，重新檢視熱潮背後的可持續性。



