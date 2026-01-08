Labubu退位？外媒揭2026爆紅神物是它 會轉頭、討抱超療癒

國際中心／綜合報導

Labubu玩偶退燒，甚至出現拋售潮。（圖／翻攝微博）

日本新創公司Yukai Engineering於CES 2025發表全新互動機器人掛飾「Mirumi」，被國際媒體點名為繼Labubu之後的下一個爆紅新寵。Mirumi主打「情緒消費」，外型如手掌大小的毛絨玩偶，雖無螢幕與App，卻能透過感測器對觸碰與聲音產生反應，模擬出嬰兒般的肢體語言與陪伴感。這款結合科技與時尚的創新產品，預計2026年1月中於Kickstarter開放預購。

隨著盲盒收藏熱潮持續，市場逐漸對成千上萬種靜態變體感到疲乏之際，來自日本東京的Yukai Engineering卻為「包包吊飾」市場投下一顆震撼彈。至於為何Mirumi會被視為Labubu的接班人？外媒分析，不同於僅供觀賞的靜態玩偶，Mirumi被定義為「掛飾機器人」（Charm Robot），其設計初衷在於模仿人類與嬰兒互動時的喜悅，試圖透過科技為「可愛經濟」注入更多實質的情緒價值。

「Mirumi」，被國際媒體點名為繼Labubu之後的下一個爆紅新寵。（圖／翻攝自IG @mirumi）

Mirumi的外型設計靈感源自日本民間傳說中的「妖怪」，擁有一對修長的雙臂，能牢牢勾在手提包或後背包背帶上；此外，其體積小巧、外層覆蓋柔軟的毛絨材質，臉上則掛著被形容為「Z世代凝視（Gen Z stare）」的呆萌空白表情。與一般電子寵物不同，Mirumi完全捨棄了螢幕、喇叭與手機App連線功能，單純依靠觸覺與動態感應器與外界交流。

在互動技術方面，Mirumi展現了高度的細膩感，機身內部的馬達與專屬演算法，讓它能對撫摸及周遭談話聲做出反應。例如當感測器捕捉到聲音或觸碰時，它會透過點頭、歪頭、轉頭等肢體語言，傳達好奇或興奮的情緒；甚至在無外部刺激時，演算法也會啟動「隨機行為」，讓它主動四處張望，營造出彷彿擁有自我意識的生命感。

在電力續航設計上，Mirumi內建可充電電池並設有Type-C充電孔，開發團隊更加入具「人性化」的低電量提示；當電力不足時，它會緩慢搖頭，彷彿在經歷一整天陪伴後感到疲憊。這類適合拍攝短影音的「會動」瞬間，使其在社群媒體的「注意力經濟」戰場中極具優勢。

儘管Mirumi的全球定價約在7000至9000日圓（約新台幣1600至2100元）之間，價格高於一般玩偶，但分析師仍看好其深受追求設計感的都市消費族群青睞。Mirumi共推出粉紅、灰色與米色三種療癒色系，預計於2026年1月中旬在Kickstarter募資平台正式開放預購，屆時勢必將掀起新一波搶購熱潮。

