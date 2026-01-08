Labubu退燒了？日本「爆紅神物」悄攻占社群：會累、會搖頭、會討抱 不只掛可愛還供情緒價值

包包上不只掛可愛！日本Mirumi讓玩偶「活過來」。（翻攝自instagram/mirumi_toky）

這顆包包吊飾會偷看你！日本新創Yukai Engineering近日推出一款全新迷你機器人 Mirumi，不只外型可愛，更能對聲音與觸碰做出互動反應。這款小巧的「包包吊飾型機器人」迅速在社群與科技展會上爆紅，被視為Labubu之後的新話題寵兒，也引發網友好奇：「包包吊飾也能變機器人？」

Mirumi是什麼？ 可掛包包也能互動

Mirumi外型迷你，體積約掌心大小，外層覆蓋柔軟毛絨，靈感來自日本民間妖怪角色。它的臉上有著被稱作「Gen Z凝視」的空白表情，手臂可環抱包包提把，也能舒適放在桌面或手掌上。

會偷看、會點頭！Mirumi用演算法打造「有反應的可愛」。（翻攝自instagram/mirumi_toky）

不同於傳統靜態吊飾，Mirumi內部裝有馬達與感測器，能根據觸碰或周遭聲音做出自然動作，例如抬頭張望、歪頭、點頭或轉頭，營造出「它真的在觀察你」的感覺。

Mirumi如何互動？ 背後演算法有玄機

Mirumi的動作並非隨機，而是透過 Yukai Engineering自家演算法 控制。演算法可依照外界刺激決定動作，並加入「隨機行為」，即便沒人觸碰，也會偶爾抬頭或轉頭，增加陪伴感。

與電子雞或螢幕互動玩具不同，Mirumi完全靠肢體語言表達情緒，例如興奮、好奇或疲倦。內建可充電電池，低電量時會慢慢搖頭，好似在示意「我累了」，增添擬人化魅力。

Mirumi能取代Labubu嗎？ 可愛經濟的新挑戰

Labubu系列在全球掀起包包吊飾熱潮，但隨著市場上變體產品愈來愈多，部分消費者逐漸感到疲乏。Mirumi的推出正好提供了新的選擇，結合互動、陪伴感與創意設計，為「可愛經濟」注入新活力。

Yukai Engineering計畫於1月中在Kickstarter開放預購，提供粉紅、灰色與米色3款療癒色系。外媒指出，Mirumi的互動模式與人性化表情設計，使它不僅是吊飾，更像是隨身小夥伴。

為什麼Mirumi能吸引社群關注？

網友表示，Mirumi的亮點在於「小巧、毛絨、會動、會回應」，結合科技感與擬人互動，比單純可愛的吊飾更具話題性。專家分析，這種「擬人化互動玩具」未來市場潛力龐大，尤其對Z世代消費者而言，陪伴感比造型更重要。

