Labubu退燒？二手價腰斬、泡泡瑪特「股價一年跌44.8%」

2025年9月10日，北京的「中國國際服務貿易交易會」展場中，泡泡瑪特攤位展示的Labubu。



近兩年在中國潮玩市場快速竄紅的製造商泡泡瑪特，旗下熱門IP「Labubu」（拉布布）近期在二手市場價格大幅跳水，引發市場關注。隨著供給增加與炒作退燒，Labubu多款商品出現折價拋售情況，連帶影響泡泡瑪特股價走勢，公司股價在2025年內累計下跌約44.8%。

根據陸媒報導，原價人民幣594元（約新台幣2614元）一盒的「Labubu 坐坐派對搪膠毛絨系列」，先前在二手市場曾被炒到平均人民幣1478元，目前均價已回落至約人民幣632元。部分原價99元的款式，二手成交價甚至跌破原價，最低僅剩人民幣82元。

報導指出，多個二手交易平台近期Labubu掛牌數量明顯增加，但成交價格同步下修。一些折扣連鎖門市中，過去需搶購的盲盒商品，已被陳列於顯眼位置並標示限時特惠；在海外電商平台上，先前需排隊預約的熱門款式，如今也顯示「現貨供應」。

《澎湃新聞》引述潮玩產業人士分析，泡泡瑪特近期大規模補貨，主要目的是打擊黃牛、抑制非理性溢價，隨後相關產品的二手市場價格自然回調。業內人士認為，IP熱度回落並趨於穩定屬正常現象，關鍵在於品牌是否具備長期、健康經營IP的能力。

《財聯社》進一步指出，補貨背後與毛絨品類產能大幅提升有關，泡泡瑪特在2025年中期業績發布會中表示，8月毛絨玩具產能約3000萬件，較去年同期及今年第一季成長超過10倍，並預估今年12月單月交付能力可達5000萬件。

先前隨著Labubu成為話題性產品，泡泡瑪特的全球能見度一度快速攀升，公司股價於2025年8月底觸及港幣339.8元高點。然而隨著IP熱度退燒，引發市場對成長動能的疑慮，股價隨後進入修正，截至2025年12月31日收盤，泡泡瑪特股價報港幣187.7元，較高點累計回落約44.8%，公司市值也同步承壓。

