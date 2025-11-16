Labubu進攻大銀幕？索尼影業爆已買下版權

知名玩具Labubu要進攻大銀幕了？外媒《好萊塢記者報》（THR）指出索尼影業已經取得授權，但到底是翻拍成真人版本還是動畫電影，目前還沒確定，相關企劃正在開發階段。

索尼影業爆已買下Labubu電影版權。圖／翻攝自泡泡瑪特臉書

根據《好萊塢記者報》報導，索尼影業剛與生產Labubu的泡泡瑪特公司正式簽署授權的協議，不過目前整個電影的劇本、創作團隊等等都還沒成形，僅確定已成功拿下大銀幕的製作版權，相信如果票房不錯，未來可能還會拓展成一系列的相關電影。

Labubu玩偶是由香港出身的藝術家龍家昇設計，並透過中國泡泡瑪特（Pop Mart）公司銷售，玩偶長長的耳朵、毛茸茸造型加上尖銳獠牙，可愛中帶點頑皮模樣，讓人愛不釋手，韓團BLACKPINK的成員Lisa、歌手蕾哈娜等名人都被圈粉，也讓Labubu從亞洲一路紅到歐美，成為全球現象級產品。

