LAC益生菌粉出包！宣稱菌數250億被檢出僅69億 遭罰8萬

知名保健品牌LAC「益菌群25B粉末」外盒標示「保證菌數250億」，但地方衛生局檢驗並換算，每包菌數實際僅有69億，因違反《食安法》遭裁處8萬元。（食藥署提供）

食藥署今天（29）公布益生菌及藻類製造業者稽查結果，知名保健品牌LAC「益菌群25B粉末」被發現外盒標示「保證菌數250億」，但地方衛生局檢驗並換算，每包菌數實際僅有69億，因違反《食安法》遭裁處8萬元。

國人經常選購益生菌、藻類等微生物來源保健食品，為確認市售是類產品之衛生安全，食藥署聯合地方政府衛生局執行114年稽查專案，總計抽驗61件成品及原料、查核46家業者，以及查核104件產品標示。

其中違規情節最為嚴重的是高雄市「三凡生技研發股份有限公司」，因未設置衛生管理人員、存放逾期原料，分別裁處3萬和24萬元；另有3件產品成分不符規定和標示不實，遭裁處12萬元。

廣告 廣告

食藥署南區管理中心主任魏任廷說明，地方衛生局於8月7日到該公司稽查，在庫房發現2月6日屆效的丹蔘發酵液9桶共180公斤，以及4月1日屆效的酵母鉻原料1桶共1公斤，業者說明逾期原料預計銷毀但疏於清理。由於有兩項逾期原料，因此加重裁處24萬元罰鍰。

另外，新加坡商利維喜開發股份有限公司台灣分公司被查出1件產品乳酸菌數標示不實。魏任廷說明，該產品外包裝宣稱包含250億的益生菌，經地方衛生局檢測並換算，每包3公克產品的菌數為69億，業者說明產品可能受外力影響，導致菌數和當初預估有落差。由於該公司資本額達一定規模，因此加重裁處8萬元罰鍰。

本次稽查亦有多家業者被發現乳酸菌數標示不實，包括宜蘭縣峻能科技股份有限公司、台中市生寶國際生技股份有限公司，遭地方衛生局各裁處4萬元。食藥署呼籲食品業者應落實自主管理，確保製售食品符合食安法相關規定。

更多中時新聞網報導

臨床擋得辛苦 醫促政府擬配套

吳永吉出專輯 憶大哥離世淚水止不住

慶功宴遇地震嚇歪李聖傑盼唱到高雄