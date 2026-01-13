Lady Dior變幸運符、Book Tote變小說？Dior春夏話題包款一次看懂，這顆蝴蝶結包少女心爆棚

（圖／記者顏一婕攝、orm.kornnaphat IG）

Dior 在台北101旗艦店舉辦全新系列媒體預覽，創意總監 Jonathan Anderson 交出的不只是一場時裝展示，而是一場把歷史、藝術與日常生活全部拉回「現在」的時尚對話。從服裝到包款，每一個細節都在低調中埋梗，讓人越看越上癮。

（圖／品牌提供）





在時裝部分，可以看到 Dior 的招牌輪廓被一一拆解再組裝。從Bar Jacket、燕尾服到 18、19 世紀的馬甲，全都換上更輕盈、更貼近日常的樣貌。Donegal 羊毛軟呢、軍裝領帶等元素穿插其中，正式與休閒不再對立，而是自然共存。玫瑰圖案、精緻刺繡與充滿洛可可風情的Diorette吊飾，也悄悄出現，向迪奧先生鍾愛的時代致敬，同時保留 JonathanAnderson 一貫的俏皮與實穿感。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

而真正讓編輯眼睛一亮的，當然還是包款配件區。首先一定要提的是 Lady Dior，在 Jonathan Anderson 手中直接變成幸運符。包身上加入四葉草刺繡，呼應迪奧先生對幸運的迷戀，也藏著設計師的愛爾蘭背景巧思；紅色小瓢蟲點綴其中，低調卻超有記憶點，讓經典包款瞬間多了一點可愛靈魂。

（圖／記者顏一婕攝）





接著是本季話題王之一：Dior Bow。粒面皮革包身搭配立體蝴蝶結結構，線條俐落卻不失甜感，完全打中「想要可愛但不想太少女」的心。隱藏式磁扣與可拆卸鍊帶讓實用度直接加分，無論小型或中型，都很有成為新一代日常包的潛力。

（圖／翻攝自 @orm.kornnaphat IG、@linglingkwong IG）

（圖／記者顏一婕攝）





喜歡文青感的，絕對會被 Dior Book Tote 收服。本季直接把文學經典穿上包身，從《惡之華》、《包法利夫人》、《德古拉》等，每一款都像一本可以背出門的小說，存在感滿分。

（圖／記者顏一婕攝）





整體看下來，Dior 2026 春夏在歷史、藝術與日常之間自由切換，而這些話題包款也一樣，不只是搭配工具，而是能陪著日常生活、也能替造型說故事的存在。

