Lady Gaga也愛《寶可夢》！清唱「胖丁主題曲」互尬神級唱功

在《寶可夢》（Pokémon）30 週年 Super Bowl 廣告「What’s Your Favorite?」中，Lady Gaga 可以說是全片最吸睛的亮點！她在錄音室場景中笑說，自己最喜歡的寶可夢「音域有 12 個八度，又總是能讓人發笑」，鏡頭一轉，坐在沙發上的正是經典人氣角色胖丁，甚至在影片中開唱胖丁的「經典曲」。

Lady Gaga 最愛的是...胖丁！（圖源：寶可夢）

在廣告中段，兩人直接對著同一支麥克風合唱胖丁在動畫裡的招牌主題曲，那段熟到不能再熟、聽了就會想睡的旋律，被 Lady Gaga 重新詮釋後反而多了舞台感，也成為整支廣告最具記憶點的橋段之一，真人巨星與動畫角色同框互動的設計，成功把童年回憶與流行文化連在一起。

這支廣告於 Super Bowl 播出後迅速瘋傳，不少觀眾都認為 Lady Gaga 與胖丁的合唱是全片最有情懷的一幕，也再度證明《寶可夢》橫跨世代的影響力，連世界級流行天后都同樣是忠實粉絲。