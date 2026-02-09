Lady Gaga合唱胖丁、Jisoo本命伊布！寶可夢30週年Super Bowl廣告陣容超狂

《寶可夢》（Pokémon）今年迎來 30 週年，官方在今（9）日舉辦的 Super Bowl LX 端出一支星光滿滿的新廣告「What’s Your Favorite?」暖身，主打「你最喜歡的寶可夢是哪一隻」這句經典提問，並找來多位名人親口分享自己的本命寶可夢，畫面同時讓真人與動畫版寶可夢同框登場。

廣告由 Trevor Noah 開場，一邊走在陽光海濱步道、一邊自問「What’s my favorite?」，接著 Maitreyi Ramakrishnan 在化妝椅上形容自己喜歡的「全身漆黑」寶可夢；F1 車手 Charles Leclerc 用「超快」形容自己的選擇；饒舌歌手 Young Miko 用「無限」點出喜好；BLACKPINK 成員 Jisoo 則直接說自己的本命「超可愛」。

後段鏡頭逐一揭曉每位名人的搭檔：Trevor Noah 搭配可達鴨、Maitreyi Ramakrishnan 的桌邊趴著倫琴貓打瞌睡；Jisoo 選的是能進化成多種型態的伊布，Young Miko 則偏愛愛惡作劇的耿鬼；西班牙足球新星 Lamine Yamal 對上傳說寶可夢基格爾德，Charles Leclerc 的夥伴則是火系高速代表風速狗。

片中最吸睛的橋段落在錄音室：Lady Gaga 形容自己的寶可夢「有 12 個八度音域、又很會搞笑」，鏡頭一帶，坐在沙發上的正是胖丁；兩人還一起對著麥克風合唱，直接致敬動畫裡胖丁唱歌讓人昏昏欲睡的經典橋段。Trevor Noah 也在受訪時提到，自己從小玩「紅、藍、黃版」遊戲，後來看動畫更確定最喜歡可達鴨，因為可達鴨那種「平常很鬧、關鍵時刻又可能爆發」的反差感，讓他很有共鳴。

寶可夢官方找了一堆大咖明星聊自己最喜歡的寶可夢（圖源：Pokemon）

除了 Super Bowl 廣告，官方也把 30 週年活動串到新作與實體體驗上：全新生活模擬遊戲《Pokémon Pokopia》將於 3 月 5 日在 Nintendo Switch 2 推出；而主打戶外體驗的 PokéPark KANTO 也已在東京開幕。