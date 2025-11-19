Lady Gaga想當媽媽了！認拍完「這部電影」精神崩潰 未婚夫成最大支柱
陳宣如記者／綜合報導
美國天后「Lady Gaga」女神卡卡近日接受《滾石》（Rolling Stone）雜誌專訪時透露，目前她人生最迫切的願望是「成為一名母親」。她同時談到多年來所經歷的身心挑戰，以及在那段低潮期間的重創，是在未婚夫麥可・波蘭斯基（Michael Polansky）的陪伴下才逐漸走出。
Lady Gaga回憶，2017年拍攝電影《一個巨星的誕生》期間，她為緩解身體疼痛曾使用鎮痛藥物。電影殺青後，她隨即投入第8次世界巡迴演唱會《Joanne》，但高強度的工作壓力導致精神狀態迅速惡化。她提到，有一次妹妹突然對她說「我已經看不見我認識的姊姊了……」她才意識到情況嚴重，必須中止巡演，因此2018年2月宣告取消巡演。
Lady Gaga進一步說明，那段期間的心理狀態已經嚴重到需要前往精神病院接受精神科治療，她坦言自己當時徹底崩潰，直到現在依然感到很可怕，「曾有一段時間，我完全不知道自己還有沒有辦法康復，我很幸運，現在還活著。」經過長期療癒與調整，她形容自己如今已成為「一個健康完整的人」。
談及個人生活與情感，Lady Gaga表示，在她最黑暗的時期，未婚夫波蘭斯基的陪伴對她產生重大影響。她說：「愛上一個真正關心我的人，對我產生了非常大的影響。」波蘭斯基在這段期間提供穩定且持續的支持，不僅陪伴她度過心理低潮，也幫助她重拾音樂創作。
Lady Gaga透露，新專輯《Mayhem》的創作靈感也源自波蘭斯基這段期間的陪伴，「他非常照顧我，給我一種前所未有的被愛的感覺，他也同時讓我明白一件事，我的命是很重要的，是珍貴的！」
Lady Gaga進一步表示，她與波蘭斯基計畫很快結婚，並重申現階段最想實現的願望就是「當一個媽媽」。專訪報導公開後，粉絲在社群平台上對她分享過去身心低潮的坦率表達反應熱烈，有網友表示對她走出困境與生活態度感到敬佩，也關注她未來婚姻與「當媽媽計畫」的動向。
三立新聞網提醒您：
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
