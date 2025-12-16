Lalamove外送員涉占通訊行26萬 逃170公里落網

北市文山區一間通訊行，委託lalamove外送員送9隻手機以及5萬現金到附近的分店。（圖／東森新聞）





北市文山區一間通訊行委託lalamove外送員送9隻手機以及5萬現金到附近的分店，路程不到10分鐘，但分店等了兩個小時，等不到手機，通訊行趕緊打電話給外送員，卻被直接掛電話。警方獲報後以車追人，從北市文山區追到臺中北屯，追了170公里，在一處日租套房逮到涉案外送員，發現她已經銷贓6支手機，警方要追贓物流向！

通訊行內，外送員來取包裹，安全帽、雨衣沒脫，直接走到櫃檯，把總價值26萬的包裹帶走，過程短短不到一分鐘。但業者事後卻崩潰，指出裡頭的9支手機，包含最新的iphone 17 pro max還有現金5萬，通通沒被送到目的地。

案發通訊行在北市文山區，業者指出兩間店距離不過幾分鐘，但是東西卻一直沒有送到，質疑物品是被外送員侵占，趕緊報案。

指控受害通訊行老闆：「發現到快兩個小時還沒送到，然後我們的分店的店長打給他，就開始不接電話，然後最後就直接掛掉。」

業者還原，開業15年，近年來都會委託外送員送手機或貨物到其他分店，當天上門的外送員他們沒有看過，認為收取包裹過程正常，事後卻出狀況。

指控受害通訊行老闆：「覺得滿誇張的，就是我們透過平台去找正規的外送，然後我們也把東西，就已經事先就包好了，不是說後面有讓他看到我們在包貴重物品，看不到裡面東西（的狀況下），他應該是用猜的。」

警方以車追人，發現涉案外送員在文山區拿到包裹後，騎機車先去桃園，再騎到台中，住在北屯一間日租套房，持拘票逮人。警方vs涉案外送員：「（上述權利妳了解嗎），好。」

涉案的外送員就是他，吳姓婦人今年50歲，坦承去收包裹前就猜到裡面是高價手機，落網時只剩下3支手機，包含最貴的iphone17pro，其他6支疑似已經銷贓，而5萬現金也花到剩9000元。她把贓物銷到哪，以及還有沒有侵占其他包裹，警方將擴大偵辦。

