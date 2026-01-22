Lalamove官網寫「中國台灣」挨轟 陸委會介入關切：不得矮化主權

外送平台Lalamove在官網條款上寫上中華人民共和國台灣地區，引起陸委會關注。（翻攝Lalamove官網）

針對外送平台Lalamove官網條款出現「中國台灣」字樣引發爭議，陸委會22日先行表態，強調公司註冊或公開文件中的標示，不得有任何矮化台灣主權的稱謂，相關事項將由經濟部、交通部等主管機關依規定處理。

事件起因於有網友近日瀏覽Lalamove官網「用戶條款」時發現，條款中載明平台由Lalamove Taiwan Limited（小蜂鳥國際物流有限公司）提供服務，並標示為在「中華人民共和國台灣地區」註冊成立，相關截圖隨即在Threads、臉書等社群平台流傳，引發大量網友不滿，質疑該公司在台灣營運多年，卻使用爭議性用語。

隨著輿論迅速升溫，Lalamove於20日低調更新官網條款內容，將原本涉及台灣的描述，改為品牌授權來自「中華人民共和國香港特別行政區」註冊的公司。由於未對外發布說明，該修改行為被外界解讀為在網路炎上後緊急止血，仍未平息質疑聲浪。

對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，不清楚Lalamove採用該標示方式的原因，尤其該公司似乎並未在中國發展相關業務。不過梁文傑重申，政府立場一貫且明確，公司註冊地與相關文件標示，均不得出現任何矮化台灣主權的稱謂。

梁文傑進一步指出，類似情況過去已多次出現，經濟部對相關處理已有相當經驗，後續將由經濟部、交通部等主管機關依現行法規進行處理。至於是否涉及裁罰及具體處分內容，梁文傑並未進一步說明，僅表示相關單位會依法辦理。

