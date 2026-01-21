Lalamove官網標示在「中國台灣」註冊炎上 遭網抵制怒嗆「滾出去」

即時中心／徐子為報導



外送平台「Lalamove」因「外送品項多樣」而聞名，從常見的餐點、文件，到大型物品都有提供服務。不過近日卻被網友發現，其官網的「用戶條款」中，竟標示該公司是在「中國台灣」註冊成立，慘遭炎上惹議，不少網友怒轟Lalamove踩踏台灣主權，揚言抵制怒嗆「滾出去」。





媒體《自由時報》報導，網友發現，Lalamove官網的用戶條款內容中，竟自稱是在「中華人民共和國台灣地區」註冊成立的公司，引發負面抨擊浪潮。有網友後發現，Lalamove 昨（20）已「悄悄更新條款內容」，改稱品牌授權是由「中華人民共和國香港特別行政區」所註冊成立的公司提供，被質疑是被炎上後緊急止血。



不僅用戶條款，網友還指控，Lalamove的會員註冊頁面中，目前也仍將我國標為「中國台灣」。



對此，網友紛紛留言痛批，「滾出台灣」、「這個就有過份了，沒有含糊空間，可以不用做了」、「這種公司請直接滾出台灣」、「不是拒用的問題，是堂而皇之用中華人民共和國台灣地區的名義跟用戶定協議，連台胞證申請表也不敢這麼大刺刺的踩踏台灣主權，政府不可能視而不見吧」。



不過也有網友指出，Lalamove在中國本名就叫做「貨拉拉」，本來就是先在中國市場做大，後進軍海外，「我以為大家都知道欸」。

