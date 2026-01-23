Lalamove官網標示「中國台灣地區」遭炎上 陸委會表態：絕不接受矮化主權

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

外送平台Lalamove近日捲入爭議，有網友發現其官網用戶條款中，將台灣公司註冊地標示為「中國台灣地區」，引發不少網友不滿。對此，陸委會回應，政府絕不接受任何矮化台灣主權的行為，主管機關將依規定處理。

外送平台Lalamove近日捲入爭議，有網友發現其官網用戶條款中，將台灣公司註冊地標示為「中國台灣地區」。（圖／翻攝自Facebook）

一名網友日前在Threads上發文指出，Lalamove官網用戶條款中，指Lalamove Taiwan Limited（小蜂鳥國際物流有限公司）是一家在「中華人民共和國台灣地區」註冊成立的公司。貼文曝光後，迅速引來大量轉發與討論。

面對批評聲浪，Lalamove於1月20日緊急更新官網條款，改為「平台所提供之服務由小蜂鳥國際物流有限公司提供。其品牌授權則由Easy Mobile Logistics Hong Kong Limited 提供（該公司是於中華人民共和國香港特別行政區註冊成立之公司）」。

不過條款修正後，仍有許多網友要求陸委會撤銷Lalamove公司登記。對此，陸委會副主委梁文傑表示，類似狀況過去已多次發生，政府對任何矮化台灣主權的公司註冊或標示方式絕不接受，主管機關將依相關規定進行處理。

