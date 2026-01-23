Lalamove官網標「中國台灣地區」遭炎上！陸委會：絕不接受矮化主權

政治中心／張尚辰報導

有網友發現，Lalamove官網的用戶條款中，將公司註冊地標示為「中國台灣地區」。（圖／翻攝自Lalamove臉書）

外送平台Lalamove 提供餐點、包裹及文件等配送服務，服務範圍廣泛，深受不少用戶青睞。不過，近日有網友發現，Lalamove官網的用戶條款中，竟將公司註冊地標示為「中國台灣地區」，引發爭議並遭到網友撻伐。對此，陸委會回應，絕不接受任何矮化台灣主權的稱謂，主管機關將依相關規定進行處理。

近日，有網友在Threads發文，貼出Lalamove官網的用戶條款內容，指出Lalamove所屬的Lalamove Taiwan Limited（小蜂鳥國際物流有限公司），被標示為於「中華人民共和國台灣地區」註冊成立的公司。

廣告 廣告

貼文曝光後，引來大批網友不滿，Lalamove也緊急於1月20日更新條款內容，改為「平台所提供之服務由小蜂鳥國際物流有限公司提供。其品牌授權則由Easy Mobile Logistics Hong Kong Limited 提供（該公司是於中華人民共和國香港特別行政區註冊成立之公司）」。

然而，仍有不少網友對此不買單，紛紛要求陸委會撤銷Lalamove的公司登記。對此，陸委會副主委梁文傑表示，類似事件過去已發生多次，對於任何矮化台灣主權的公司註冊標示，政府絕不接受，主管機關也將就相關情事進行相應處置。

更多三立新聞網報導

攝影大賽爆黑箱！「AI生成圖」奪冠評審團全看不出 主辦單位急撤獎

中國新法元旦上路！「禁止私聊色色」最高罰2萬 小粉紅崩潰了

藍白狂擋總預算！黃國昌點名賴清德「單挑辯論」 他轟：迷戀超越謝龍介

以為吃胖！24歲女「暴肥近30公斤」竟罹尿毒症 1NG飲食習慣曝光

