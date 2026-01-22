Lalamove官網標「中國台灣」引資安疑慮 網抵制怒轟：踩踏主權

Lalamove官網標示公司在「中國台灣」成立，引發爭議。(示意圖，翻攝自Lalamove官網)

外送平台「Lalamove」以「外送品項多樣」聞名，從常見的餐點、文件，到大型物品都有提供服務。不過近日卻被網友發現，其官網的用戶條款竟標示公司在「中國台灣」註冊成立，有用戶擔心可能引發資安疑慮，因此發起抵制行動，要求「滾出台灣」。

外送平台「Lalamove」在台灣營運多年獲得好評，近日卻傳出爭議。有網友發現其官網最新的用戶條款中，竟標示平台由「中華人民共和國台灣地區」註冊成立的公司提供，質疑台灣用戶的姓名、電話、地址等敏感個資可能被洩漏，因此發起抵制行動。

廣告 廣告

貼文曝光後，網友紛紛留言痛批，「滾出台灣」、「立刻卸載了」、「沒有含糊空間，可以不用做了」、「堂而皇之用中華人民共和國台灣地區的名義跟用戶定協議，連台胞證申請表也不敢這麼明顯地踩踏台灣主權」，也有網友指出，「Lalamove」在中國的本名就叫做「貨拉拉」，先在中國市場做大後才進軍海外。

Lalamove用戶條款標示該公司在「中國台灣」註冊成立。(翻攝自Threads)

儘管「Lalamove」澄清是「香港總公司統籌的系統技術格式」，與政治意涵無關，但網友認為，作為在台灣落地經營的企業，遵守當地法規，並尊重當地使用者是基本義務，以「香港格式」為由強行套用「中華人民共和國」稱謂，顯然避重就輕。





更多《鏡新聞》報導

黃國昌帶走機密資料！？ 沈伯洋：幸好被迅速追回

雷虎告Cheap求償1億元股價逆勢上漲 網友支持法院揪出「贊助乾爹」

院長高金枝傳霸凌法官譏諷玻璃心 高等法院：誤會冰釋未接獲申訴