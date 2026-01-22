Lalamove官網標「中國台灣」 網怒轟：申請台胞證都不敢這樣踩踏主權

外送業者Lalamove標榜什麼都能送，在台灣頗有知名度，近期卻被發現在官網自稱是註冊於「中國台灣」，引發爭議。示意圖，廖瑞祥攝



外送平台Lalamove標榜「什麼都能送」，從餐點、文件到大型物品都可服務。近日卻被網友抓包，官網「用戶條款」竟把公司註冊地標示為「中國台灣」，慘遭網友炎上，許多人揚言抵制，要求滾出台灣市場。

網友發現，Lalamove官網的用戶條款中註明，平台由Lalamove Taiwan Limited（小蜂鳥國際物流有限公司）提供，「Lalamove」是一家在「中華人民共和國台灣地區」註冊成立的公司，爭議延燒多日後，有網友發現Lalamove前天（1/20）悄悄更新條款內容，將原本涉及台灣的部分，改為品牌授權是由「中華人民共和國香港特別行政區」註冊的公司，疑似是打算藉此止血。

不過，網友仍發現在Lalamove的會員註冊頁面中，仍把我國標示為「中國台灣」。事件持續延燒，網友紛紛留言痛批「滾出台灣」、「堂而皇之用中華人民共和國台灣地區的名義跟用戶定協議，連台胞證申請表也不敢這麼大刺刺的踩踏台灣主權，政府不可能視而不見吧」、「立刻卸載」。

不過，也有人提到Lalamove在中國市場本就叫「貨拉拉」，先在中國做大後才進軍海外，這次在條款中直接寫出，才會引起消費者不滿。

外送業者Lalamove在官網標示註冊在「中國台灣」，引發消費者不滿。翻攝網路

Lalamove用戶條款內容已更新為「中華人民共和國香港特別行政區註冊成立之公司」。翻攝網頁

