Lalamove官網竟標示「中國台灣」註冊 陸委會不忍了

外送平台「Lalamove」因「外送品項多樣」而聞名，從常見的餐點、文件，到大型物品都有提供服務。不過近日卻被網友發現，其官網的「用戶條款」中，竟標示該公司是在「中國台灣」註冊成立，慘遭炎上惹議。對此，陸委會今（22）日表態，強調公司註冊的標示不得有任何矮化台灣主權的稱謂，經濟部和交通部等主管機關會依相關規定處理。





網友發現，Lalamove官網的用戶條款內容中，竟自稱是在「中華人民共和國台灣地區」註冊成立的公司，引發負面抨擊浪潮。不過Lalamove 20日已「悄悄更新條款內容」，改稱品牌授權是由「中華人民共和國香港特別行政區」所註冊成立的公司提供，被質疑是被炎上後緊急止血。



針對此事，陸委會發言人梁文傑表示，不知道Lalamove這樣的做法是為何，因為該公司似乎也沒在中國發展，但梁強調，公司註冊標示稱謂「不得有任何矮化台灣主權」，經濟部、交通部等主管機關都會依相關規定處理，且過去已有不少前例可依循。



現場媒體追問，那關於相關懲罰規定為何？梁文傑當場僅回應，「因類似事情已處理過很多次，經濟部很有經驗」。





