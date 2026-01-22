Lalamove官網驚見「中國台灣」 網友炎上抵制：請陸委會撤銷登記

知名外送平台「Lalamove」遭爆在官網自稱中國台灣。（擷取自Lalamove官網）





知名外送平台「Lalamove」在台灣營運多年，主打「什麼都能送」，提供餐點、文件、大型物件等相關外送服務。但近日有網友發現，該品牌在官網的「用戶條款」中，竟將公司註冊地標示為「在中華人民共和國台灣地區註冊成立的公司」。相關資訊曝光後引來網友炎上，揚言抵制。Lalamove也在週二（20日）悄悄修改相關文字，但公司至今仍未作出回應。

近日有網友在Threads發文，表示Lalamove的官網用戶條款中寫明，平台由Lalamove Taiwan Limited（小蜂鳥國際物流有限公司）提供「Lalamove」，是一家在「中華人民共和國台灣地區註冊成立的公司」。相關截圖在網上曝光後火速瘋傳，引來網友群起炎上，揚言抵制該公司。

不少人留言批評「這種公司請直接滾出台灣」、「無法接受貴公司認為台灣屬於中華人民共和國」、「他們之前送貨，直接開我家的門，整個扯爆」、「打著共和國的口號想在我們台灣賺錢喔」，還有網友直接標註陸委會帳號，要求撤銷Lalamove的公司登記。

隨著爭議不斷延燒，Lalamove已於20日悄悄修改條款內容，將品牌授權改寫為來自「中華人民共和國香港特別行政區」註冊的公司。然而仍有網友發現，在Lalamove的會員註冊頁面中，台灣至今仍被標示為「中國台灣」，顯示相關問題並非單一頁面失誤，然而該公司至今仍尚未對外作出聲明。（責任編輯：殷偵維）

Lalamove已於20日悄悄修改相關條款內容​。（擷取自Lalamove官網）

Lalamove已於20日悄悄修改相關條款內容。

