Lalamove悄改「中國台灣」止血 陸委會：不得矮化主權、依規處理

快遞平台「Lalamove」近日被抓包，用戶條款中載明公司註冊地為「中國台灣」，涉及矮化我國，引起網友撻伐揚言抵制，爭議擴大後，目前Lalamove已悄悄改掉條款內容，並澄清相關字樣為香港總公司統籌系統格式所致，今（22日）陸委會強調，公司註冊地標示不得有任何矮化台灣主權稱謂，經濟部、交通部等主管機關會依相關規定處理。

近日有網友發現，Lalamove用戶條款中，稱平台由Lalamove Taiwan Limited（小蜂鳥國際物流有限公司）提供，是家在「中華人民共和國台灣地區註冊成立的公司」。消息在Threads炸開，不少網友揚言底抵制。

事後Lalamove悄悄更新條款內容，將爭議描述改為，品牌授權來自「中華人民共和國香港特別行政區」註冊公司，另外，據《聯合新聞網》報導指出，交通部公路局轉述Lalamove說明，相關字樣是因香港總公司統籌的系統技術格式，稱無政治意涵。

今（22日）陸委會舉行例行記者會，副主委兼發言人梁文傑回應表示，不知道Lalamove這樣的做法目的，因為平台好像沒有在中國發展，但他強調，不論如何，公司註冊標示不得有任何矮化台灣主權稱謂，經濟部和交通部等主管機關會依相關規定處理，且過去有過不少類似案例，每次都按相關規定盡速處理。





