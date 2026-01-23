Lalamove標中國台灣 他：打臉國內政客「偷換1概念」！

論壇中心/綜合報導

近日中國吃台灣豆腐的事件頻傳，有網友發現，外送平台公司Lalamove官網的用戶條款中，竟將公司註冊地標示為「中國台灣地區」；而台北有飯店也爆出機器人竟稱台灣是中國的一省，紛紛遭到網友撻伐。對此，財經專家徐嶔煌表示，在中華人民共和國的主張裡，中華民國已經滅亡，我們國內卻有政治人物一直「意圖置換概念」，但對岸卻完全不這麼認為。

徐嶔煌在《台灣向前行》節目中指出，中國不斷強調台灣是中國的一省，好處就是能對內部的「大內宣」有個交代，因為它對中國人灌輸的就是「中華民國早就滅亡了」，它們認定的中國是「中華人民共和國」。徐嶔煌也指出，台灣內部討論這件事時，卻有政治人物不斷置換概念，稱「中國就是中華民國」，但現在看來，對岸的認知完全不是這一回事。

徐嶔煌進一步認為，中國企業進到台灣，都需要花時間去溝通，「政府是可以要求修正的」，要來台做生意，就應該配合台灣的法規。

原文出處：Lalamove標示「中國台灣」 徐嶔煌：打臉國內政客「中國=中華民國」！

