Lalamove自稱「中國台灣」！抵制聲浪狂燒

▲外送平台「Lalamove」的用戶條款內容，竟自稱是在「中華人民共和國台灣地區」註冊成立的公司，引爆爭議。（圖／翻攝自Lalamove臉書）

[NOWnews今日新聞] 以「什麼都能送」打開知名度的外送平台Lalamove，從文件、餐點到大型物件皆可媒合司機配送，近年在台灣相當活躍。不過近日卻被網友抓包，官方網站的「用戶條款」內容，竟將公司註冊地標示為「中國台灣」，引爆主權爭議，大批網友怒轟踩紅線，揚言抵制、要求退出台灣市場。

有網友指出，Lalamove官網用戶條款中寫明，平台由Lalamove Taiwan Limited（小蜂鳥國際物流有限公司）提供「Lalamove」，是一家在「中華人民共和國台灣地區」註冊成立的公司，相關截圖迅速在Threads、臉書等社群平台流傳，引發強烈反彈。

廣告 廣告

隨著爭議不斷延燒，有眼尖網友發現，Lalamove已於20日悄悄更新條款內容，將原本涉及台灣的表述，改為品牌授權來自「中華人民共和國香港特別行政區」註冊的公司，被質疑是在輿論炸鍋後緊急「修改止血」。

然而，風波並未就此平息，網友接著抓包在Lalamove的會員註冊頁面中，台灣至今仍被標示為「中國台灣」，顯示相關問題並非單一頁面失誤；網友怒火再起，痛批「不是拒用的問題，是堂而皇之用中華人民共和國台灣地區的名義跟用戶定協議，連台胞證申請表也不敢這麼大刺刺的踩踏台灣主權，政府不可能視而不見吧」。

此外，也有人提供建議，「我跟公司之前看完條款就放棄註冊了，現在55688跟uber都有機車快遞～不需要啦啦木了，甚至叫計程車也能幫你送」；另有網友補充指出，Lalamove在中國市場本就以「貨拉拉」之名發展，先在中國做大後再進軍海外，只是這次直接在條款中表態，才真正點燃台灣消費者的怒火。

在 Threads 查看

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中共氣炸了！俞大㵢被美尊稱「這一句」 林佳龍：視台灣為國家

綠營陷內鬥、南二都要翻盤了？郭正亮爆算命卦象：這人會贏

吐槽3前總統「名字好怪」！釣出蔡英文本尊現身 一句話直接封神