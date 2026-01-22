Lalamove驚見「中國台灣」 陸委會說話了

▲陸委會副主委梁文傑重申公司稱謂不得矮化台灣。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01.22）

[NOWnews今日新聞] 知名外送平台「Lalamove」在台灣營運多年，主打「什麼都能送」，提供餐點、文件、大型物件等相關外送服務。不過，近日有網友發現，該品牌在官網的「用戶條款」中，竟將公司註冊地標示為「在中華人民共和國台灣地區註冊成立的公司」，引發網友炸鍋揚言抵制。對此，陸委會今（22）日表示，公司註冊地標示不得有任何矮化台灣主權的稱謂，經濟部跟交通部等相關主管機關都會依相關規定處理。

社群媒體Threads上近日有網友發文，指出Lalamove的官網用戶條款中寫明，平台由Lalamove Taiwan Limited（小蜂鳥國際物流有限公司）提供「Lalamove」，是一家在「中華人民共和國台灣地區註冊成立的公司」。相關截圖在網上曝光後火速瘋傳，引來網友群起炎上，揚言抵制該公司，甚至要求該公司滾出台灣。

陸委會今日例行記者會上，媒體詢問「Lalamove」中出現「用戶條款」中，竟將公司註冊地標示為「中國台灣」字眼，陸委會副主委兼發言人梁文傑回應表示，他不知道這樣的做法是為了什麼，因為他們似乎也好像也沒有在中國大陸發展，但是不管怎麼樣，他的原因是什麼，公司註冊地標示不得有任何矮化台灣主權的稱謂，經濟部跟交通部等相關主管機關都會依相關規定處理，這樣的事情過去已經出現也不少次了，所以每一次都會按照相關規定盡速處理。

