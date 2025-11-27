Lalamove：即時貨運成降本增效與補運能關鍵

Lalamove提供

▲Lalamove提供

即時貨運平台Lalamove公布一項中小企業用戶調查顯示，中小企業對市場景氣信心雖已回升，但「人力短缺」與「物流運輸成本上升」等結構性挑戰仍艱鉅。調查中更有高達八九·一％受訪者認為，今年物流成本較去年持平並有上升趨勢，也促使即時物流服務成為中小企業提高營運效率與補足運能彈性的關鍵工具。

Lalamove台灣總經理丁彥宇表示，景氣復甦帶來商機，也讓中小企業更重視彈性運能與效率管理。相較於擴編固定人力，中小企業正積極導入彈性配送資源，以確保物流不中斷並靈活應對淡旺季變化。即時貨運服務已從備援工具轉為企業營運的基礎配置，透過彈性配送資源，企業能在不增加固定人力的情況下，應對需求波動並保持出貨穩定。

該調查指出，在缺工環境下，六九·六％中小企業傾向優先選擇即時物流服務解決緊急配送需求，更有六六·三％受訪者認為Lalamove有效解決內部人力短缺問題、四○·二％認為有助降低營運物流成本，顯示即時貨運服務已從備援工具轉為企業營運的基礎配置。

調查顯示，八九·一％受訪者表示今年物流成本較去年持平並有上升趨勢，其中三四·八％認為物流成本顯著增加。多數企業將人力短缺與物流成本評為未來一年最大挑戰。進出口貿易、批發零售與餐飲食品業者對物流成本壓力最有感。

面對急單與需求波動，企業配送模式正在轉變。調查顯示，六九·六％中小企業在面對緊急配送需求時，傾向優先選擇即時物流服務，比例遠高於自行指派內部人力的方式，反映在缺工環境下，企業正逐步將非核心的配送業務外包，以提升營運效率。

隨著中小企業將外部物流視為基本運能資源一環，對即時物流期待也更加成熟。配送速度與配送品質成為中小企業選擇即時物流服務時最重要的考量，其次為價格透明與隨時下單的便利性，顯示市場從單純追求配送速度，走向更重視物流體驗與客戶服務。