LaLaport台中南館改裝亮相 全新品牌暨室內遊戲場域登場

【民眾網諸葛志一台中報導】迎接2025年歲末，Mitsui Shopping Park LaLaport台中宣布，南館1F將於12月31日完成新櫃改裝，正式迎接令人期待的「Renewal Open」！未來更有親子最愛的室內遊戲場域「LaLa LAND」全新登場。館內也在「Renewal Open」之際，攜手南館店舖舉辦暖心公益活動。

台灣三井不動產久一康洋董事長致詞時表示：「本次改裝是在LaLaport台中開業滿三年之後，回應顧客所提供的寶貴意見，以引進貼近日常生活所需的品牌為主要目標，設施也全新打造了可讓親子同樂的免費遊具區「LaLa LAND」。同時，在歲末之際，能夠與公益團體攜手合作舉辦記者會，我們也感到非常榮幸與開心。」

在本次「Renewal Open」引進符合顧客需求與喜愛的品牌專櫃，包含如國民服飾「NET」、生活餐飲店舖如「頂呱呱炸雞」、「序序茶」，以及能讓親子同樂的「Pintoo」、「Gashapon」和史萊姆創意手作店「GAGA Monster」等品牌，全面支援顧客生活中的多元需求。

在親子友善設施方面，本次南館「Renewal Open」也同步升級親子友善設施，將在近期推出全新室內遊戲場域「LaLa LAND」。透過採用安全材質遊具、明亮動線與溫馨空間，讓親子同遊的機能更趨完整。

適逢歲末時節，南館「Renewal Open」也結合公益行動，讓信望愛中心的心智障礙青年先行體驗。LaLaport台中與館內NET專櫃、瓊安郭光生教育基金會共同舉辦封館選衣活動，邀請在地社福組織「信望愛智能發展中心」，共約百位的心智障礙青年與家長們，在專屬時段中自在挑選心儀的衣物，也讓歲末添新衣成為在地家庭的暖心時刻。