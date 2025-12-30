LaLaport台中南館改裝登場 變身超強遊樂場 全新品牌揭曉

LaLaport台中南館引進室內遊戲場域「LaLa LAND」，正式營運日期須依官方公告為準。（三井提供／朱世凱台北傳真）

迎接歲末，三井LaLaport台中宣布南館1F將在明（31日）完成新櫃改裝並亮相，除了引進國民服飾「NET」、生活餐飲店舖如「頂呱呱炸雞」等，也預告未來將有親子最愛的室內遊戲場域「LaLa LAND」全新登場。台灣三井不動產久一康洋董事長表示，「本次改裝是在LaLaport台中開業滿3年之後，回應顧客所提供的寶貴意見，以引進貼近日常生活所需的品牌為主要目標。」

台灣三井不動產久一康洋董事長。（三井提供／朱世凱台北傳真）

業者表示，LaLaport台中自2023年全館開幕以來，持續傾聽消費者聲音，在本次「Renewal Open」引進符合顧客需求與喜愛的品牌專櫃，包含如國民服飾「NET」、生活餐飲店舖如「頂呱呱炸雞」、「序序茶」，以及能讓親子同樂的「Pintoo」、「Gashapon」和史萊姆創意手作店「GAGA Monster」等品牌，在親子友善設施方面，北館外側現有約1500平方公尺的戶外遊具與休憩空間，已是近年許多顧客與在地居民喜愛的日常休憩空間。本次南館「Renewal Open」也同步升級親子友善設施，將在近期推出全新室內遊戲場域「LaLa LAND」，透過採用安全材質遊具、明亮動線與溫馨空間，讓親子同遊的機能更趨完整。歡慶南館Renewal Open，顧客也能享受期間限定的優惠好康，於12月31日至2026年1月19日，顧客凡持App會員並在南館店舖消費滿額，即可享會員點數3倍放大送。

廣告 廣告

Global Mall新北中和深耕20年，發展為結合購物、餐飲、休憩與親子互動的社區生活核心。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

迎接20歲的Global Mall新北中和則宣布實行升級計畫，將透過三大核心重點驅動未來營運。首先，商品優化與生活提案，在商品結構上將持續強化流行性商品與進口品牌導入，並推動超市改裝升級，全面滿足新世代對質感生活的需求。其次為會員深耕與生態互導，今年會員數正式突破160萬，預計明年朝180萬邁進，並透過電子支付整合及館內品牌會員互導機制擴大服務廣度。第三則是OMO虛實融合賦能，「環球Online」將持續扮演實體店舖的神隊友，透過線上平台的無限貨架與24小時服務，不僅打破了時間與空間的限制，更協助館內外品牌延伸銷售觸角，讓服務隨時隨地都在。

更多中時新聞網報導

減排不可少 專家看好跨國合作

阿妹台東跨年 揪玖壹壹眾星獻聲音彩蛋

蔡依林進駐大巨蛋平安夜拚彩排