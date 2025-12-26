Lamborghini 全車系混合動力陣容首度齊聚臺灣

(記者卓羽榛臺北報導）隨著品牌電氣化策略「Direzione Cor Tauri」邁入關鍵里程，Lamborghini 臺灣總代理嘉鎷興業將於 2025 年 12 月 27 日至 29 日，於臺北信義區藝術文化新地標 Fubon Art Pavilion（富邦美術館附屬商業棟），舉辦一場完整呈現 Lamborghini 最新世代電能化產品陣容的品牌展示。



本次盛典將集結 Lamborghini 最新世代電氣化巔峰鉅作：包含 V12 HPEV 高性能混合動力旗艦 Revuelto、品牌首款插電式混合動力 Super SUV Urus SE，以及甫震撼問世、重新刻劃級距的 V8 混合動力超級跑車 Temerario。三款劃時代車型首度齊聚臺灣，歡迎車迷親臨現場，感受義式工藝與未來科技交織而成的品牌新篇章。



Lamborghini Revuelto: 作為品牌首款 V12 HPEV（High Performance Electrified Vehicle）高性能混合動力超級跑車，代表 Lamborghini 於性能工程與電能化發展上的重大躍進。Revuelto 採用全新碳纖維車架概念，結合前瞻設計語彙與高度優化的空氣力學效率，並搭載嶄新的動力架構，重新定義性能、操控表現與駕馭體驗的標竿。



其動力系統由全新世代 V12 燃油引擎，結合三具高效能電動馬達所構成。V12 引擎本體即可輸出 825 CV 最大馬力，在電能系統輔助下，綜效輸出達 1,015 CV，極速突破 350 km/h。此外，Revuelto 亦為 Lamborghini 首款於 V12 車型中導入雙離合器變速箱的量產車款，大幅提升動力傳遞效率與換檔反應，進一步強化整體性能表現。



Lamborghini Urus SE: 品牌首款混合動力 Super SUV，代表了 Lamborghini 電能化策略於高性能 SUV 級距中的關鍵推進。Urus SE 將高性能混合動力架構導入量產 Super SUV 領域，拓展電能化布局至更廣泛的產品層級。同時採用全面更新的設計語彙與精密優化的空氣力學架構，並整合先進車載技術系統，動力系統搭載雙渦輪增壓 4.0 升 V8 引擎，結合高效電能動力模組，綜效輸出達 800 CV，0–100 km/h 加速 3.4 秒，極速可達 312 km/h。在維持頂尖性能水準的同時，Urus SE 相較前代車型實現高達 80% 的排放減量，展現 Lamborghini 在高性能工程與永續發展並行推進上的技術成果。



Lamborghini Temerario : 品牌首款搭載V8引擎之混合動力超級跑車，以嶄新的高性能混合動力架構，展現品牌於新世代性能工程領域的持續進化。其動力系統綜效輸出達 920 CV，革命性 V8 引擎轉速可達 10,000 rpm，在同級距中同時實現頂尖性能表現與高度駕馭舒適性，並為駕馭樂趣樹立全新標竿。Temerario 亦可選配 「Alleggerita」輕量化套件，專為更偏重賽道駕馭取向的客戶所打造；搭配碳纖維輪圈後，車重可減輕超過 25 公斤，同時進一步強化空氣力學表現，整體下壓力提升 67%，空氣力學效率提升 62%，全面釋放其賽道導向的性能潛力。



科技與工藝交織的藝術之作— Lamborghini Revuelto、Urus SE與 Temerario 首度齊聚臺灣，於臺北富邦 A25 園區限時登場，邀請品牌愛好者親臨現場，感受 Lamborghini 電能化新世代所開啟的非凡境界。

