Land Cruiser精裝改 外觀是工具車、內裝卻是高級套房

記者鍾釗榛／綜合報導

Toyota Land Cruiser 70改裝車。（圖／翻攝 PVS Automotive網站 ）

在澳洲，Toyota Land Cruiser 70系列從來沒有退場過，其中LC76旅行車依舊是最「工具取向」的存在，梯形車架、整體式車橋與極簡內裝，向來只談耐用、不談質感。不過，雪梨改裝品牌PVS Automotive最新發表的客製化作品，卻徹底顛覆大家對70系列的想像。

Toyota Land Cruiser 70改裝車結合實用與質感。（圖／翻攝PVS Automotive網站）

成立於2008年的PVS，過去專注於車用電器、方向盤與導航系統，主要服務對象是經銷商與車廠。這次推出的「客製化改裝001號」，等於是把多年技術一次端上檯面，也宣告正式進軍全車客製化領域，而LC76正是最佳試金石。

廣告 廣告

Toyota Land Cruiser 70市品牌推出的「客製化改裝001號」。（圖／翻攝PVS Automotive網站）

外表還是70系列

這輛車以2025年式LC76 GXL自排為基礎，搭載2.8升渦輪柴油引擎，動力與傳動系統全數維持原廠設定，確保原汁原味的可靠度。真正的重點在座艙，原廠內裝被完全拆除，換上日規Recaro桶椅，深藍色Alcantara幾乎鋪滿整個車室，搭配橘色縫線與安全帶，粗獷中多了細膩層次。

搭載2.8升渦輪柴油引擎，動力與傳動系統全數維持原廠設定。（圖／翻攝PVS Automotive網站）

加上現代科技

碳纖維方向盤與空調飾件、厚實地毯，再加上9吋中控主機，讓70系列少見地出現科技感，但整體佈局仍維持原本簡潔直覺的操作邏輯。這種「不破壞靈魂的升級」，正是這輛LC76最迷人的地方。

碳纖維方向盤與空調飾件、厚實地毯，再加上9吋中控主機。（圖／翻攝PVS Automotive網站）

整套露營廚具與工作台。（圖／翻攝PVS Automotive網站）

外觀則全套導入Urnieta越野配件，包含保桿、側踏、車頂架與尾門工作平台，再加上XPEL隱形車衣，實用性完全到位。只是當你坐進這樣的內裝，可能會開始猶豫，這趟旅程，真的要開進泥巴裡嗎？

Toyota Land Cruiser 70改裝車。（圖／翻攝PVS Automotive網站）

更多三立新聞網報導

【怎能不愛車】Jeep 85周年限定版 Wrangler戴上經典「白帽子」

一輛作為獎品的BMW 如今是身價破2千萬的夢幻逸品

【怎能不愛車】電車也有操控魂！我與RZ 550e F SPORT熱血的一天

【怎能不愛車】拯救銷量押寶「純血性能」 瑪莎拉蒂小休旅換心臟

