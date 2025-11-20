LARP實境角色扮演！ 逾200名「武士、十字軍」現公園

LARP實境角色扮演，11/16辦在台北大佳河濱公園，吸超過200人報名參加。（圖／TVBS）

台北大佳河濱公園化身中古世紀戰場！超過200名武士、十字軍、條頓騎士齊聚，透過泡棉製武器進行互動。這場名為LARP的實境角色扮演活動，讓參與者能夠完全沉浸在跨時空的真人版世紀帝國。除了600元報名費之外，最低600元即可租借從頭盔、盔甲到武器的全套基本裝備。收藏用的整套鉚丁鎖子甲更是價值30萬元！活動現場還有樂器演奏，營造逼真氛圍。參與者無需倚賴電子設備，就能親身體驗中古世紀的熱血戰鬥！

這項名為LARP（Live-action Role Play）的活動在國外已有40多年歷史，台灣則於2017年開始舉辦。

這場於16日在大佳河濱公園舉辦的LARP活動，吸引了各種中古世紀角色扮演者齊聚一堂。現場還有樂器現場配樂，讓所有玩家能夠完全沉浸在中古世紀的氛圍中。想參加的民眾除了繳交600元報名費外，即使沒有裝備也不必擔心，主辦方提供從頭盔、盔甲到武器的全套租借服務。為確保活動安全，所有武器均採用泡棉製成，並且必須通過安全檢定。主辦方也嚴格限制攻擊方式，例如禁止衝撞等行為。實境角色扮演玩家丹尼斯表示，這是一種榮譽制的遊戲，玩家需要透過演技來呈現互動效果。他解釋道，如果被打到卻沒有做出反應讓對方知道自己受傷，別人就會覺得你像殭屍一樣不扣血。

LARP這種真人RPG遊戲在台灣的發展始於2017年，是由一群在澳洲體驗過後深深愛上這項活動的朋友所推動。他們最初從國外線上訂購裝備，後來更開設工作室提供租借服務，並成為遊戲主辦方。實境角色扮演遊戲主辦人馮以椽強調，裝備的功能性非常重要，例如手套和衣服必須牢固，不能在活動中輕易損壞或掉落。

租借裝備的價格從最低600元的基本款，到2000多元的整套盔甲加武器盾牌都有。若是收藏用或訂製款的整套鉚丁鎖子甲，價格可高達30萬元。整間店鋪的10多套中世紀服裝加上配件和武器，總投資至少達50萬元。這項活動讓參與者能夠拋開電子設備，親身體驗中古世紀戰場，無論是扮演奇幻故事角色還是歷史真實人物，都能創造屬於自己的劇本。

