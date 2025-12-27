拉斯維加斯實測：亞馬遜Zoox無人計程車試乘，體驗如「未來移動艙」、安全機制能偵測小型遺落物

趁著此次前往美國拉斯維加斯參加AWS re:Invent 2025活動的空檔，筆者終於有機會親身體驗亞馬遜旗下自駕車公司Zoox，近期在賭城大道 (The Strip) 正式對外開放測試的機器人計程車 (Robotaxi)服務。

▲親身體驗亞馬遜旗下自駕車公司Zoox，近期在賭城大道 (The Strip) 正式對外開放測試的機器人計程車 (Robotaxi)服務

相較於目前市場上常見的Waymo或Cruise仍多採市售車款改裝，Zoox的自駕車從設計之初就完全摒棄了傳統汽車框架——沒有方向盤、沒有踏板，甚至沒有正反面之分。這種充滿未來感的「移動艙」體驗究竟如何？且看筆者這次的實際試乘報告。

▲Zoox的自駕車從設計之初就完全摒棄了傳統汽車框架——沒有方向盤、沒有踏板，甚至沒有正反面之分

未來感十足的「對坐」移動艙，硬體規格大解密

此次體驗行程，筆者選擇從距離re:Invent 2025活動會場較近的Fashion Show商場接送點上車。當這輛外型貼近方正、採對開式滑門設計的Zoox緩緩駛來時，視覺衝擊感確實強烈。

▲Zoox車輛

▲採對開的側開滑門進出車輛

▲方便乘客上下車

▲內部乘坐空間相當大

在車輛規格方面，Zoox展現了相當強悍的硬體堆疊。

這款全自駕電動車採用低底盤與大輪徑設計，車身長度約3.63公尺。為了實現Level 5等級 (註)的全自動駕駛，車頂配置了6組LiDAR光達元件，搭配車身四周的多組攝影鏡頭與雷達感應器，構成了360度無死角的感知系統，官方宣稱最遠可偵測150公尺外的物體。

▲車頂配置了6組LiDAR光達元件，搭配車身四周的多組攝影鏡頭與雷達感應器，構成了360度無死角的感知系統，官方宣稱最遠可偵測150公尺外的物體

▲採用低底盤與大輪徑設計

註：亞馬遜方面實際未以Level 5之類定義說明Zoox車輛對應全自動駕駛等級，而是說明以當前市面最高級別自價車輛技術打造。因此對應當前自動駕駛車輛最高級別為Level 5，但之後若有更高等級劃分的話，亞馬遜預期會使Zoox的自動駕駛技術對應更高規格。

動力部分，其內建了高達133kWh容量的電池模組，足以支撐車輛連續運作16小時，最高時速更可達每小時120公里 (即75 mph)。值得一提的是，車輛採雙向行駛設計，無需迴轉即可直接改變行進方向。

車內空間採兩排對坐設計，最多可容納4名乘客。座椅之間貼心地配置了杯架與無線充電板，車頂設有照明燈具與緊急呼救按鍵，兩側車門亦有緊急開啟開關。為了安全，座位更配置特殊的包覆式安全氣囊系統，以防護面對面乘坐時，在意外發生後可能造成的二次撞擊。

▲提供杯架，中間位置也能與鄰近乘客拉開一些距離

▲座位中間提供無線充電功能，方便使用者將手機充電

▲車輛內部有偌大空間

▲車頂採透明開放視覺設計，似乎也是採用電致變色玻璃設計，因此在日光照射較高情況下會稍微變色

▲天花板上提供照明燈，以及預告突發狀況可按下呼救的緊急按鍵

行駛體驗：比擬真人駕駛的細膩度

上車流程相當直覺：當車輛抵達後，透過手機App點選開啟車門，入座後利用車內角落觸控螢幕關閉車門，並且繫好安全帶，再次點選螢幕即可出發。

▲上車後可透過觸控螢幕關閉車門

▲開始行程之前，一定要先繫好安全帶

▲繫好安全帶之後，確認一切狀態之後，即可點按觸控螢幕上的按鍵開始行程

這趟行程的目的地是石中劍酒店 (Excalibur Hotel)，途中更經過繁忙的車流交會路段、路面突起的減速塊，甚至還行經一部分高速公路路段。

令筆者印象深刻的是，Zoox的行駛風格相當成熟。雖然目前測試階段的時速約控制在40-50公里左右 (體感上)，不算快但也不算慢，其加減速曲線調校得非常接近人類駕駛，沒有早期無人車那種生硬的頓挫感或身體被甩動的不適。

▲穩定奔馳在拉斯維加斯的高速公路上

相較於筆者多年前在NVIDIA活動體驗過的無人車，或是後來乘坐更貼近真人的Waymo，Zoox的寬敞空間與側滑門設計，讓上下車更為從容，整體乘坐感較不拘謹，讓人打從心底浮現「這就是未來」的讚嘆。

▲觸控螢幕會顯示當前車輛行程時間，亦即預估抵達目的地時間

▲透過觸控螢幕調整車內空調風量、溫度

▲觸控螢幕也可以調整車內播放音樂、音量等

意外插曲：MagSafe卡套遺落車內，觸發AI監控與遠端車輛解鎖的客服互動

就在筆者抵達石中劍酒店下車，準備預約下一趟車返回Fashion Show時，意外發生了一段插曲。

筆者發現索使用的Zoox App無法結束上一趟行程，導致無法預約新車。此時，剛剛那輛Zoox雖已清空乘客，卻仍停在原地未駛離，並且拒絕讓後來預約乘客使用。而筆者嘗試靠近車輛並聯繫線上客服，在核對手機號碼與身分後，才被告知：系統偵測到車內有遺落物品。

原來，筆者下車時不慎將吸附在iPhone背後的MagSafe卡套掉在車上，而Zoox車內的高解析度監控鏡頭敏銳地捕捉到了這一點，系統隨即判定有物品遺落，並且自動將車輛「鎖定」，暫停開放給他人預約。

▲透過頂部的攝影鏡頭識別車內狀況

▲筆者不慎遺落在車內的MagSafe卡套，其實相當小，但Zoox車內攝影鏡頭卻能正確捕捉有物品遺落在車內，並且通知客服人員將車輛暫時鎖定，避免其他人預約搭乘

在客服人員透過車外視訊鏡頭與麥克風確認站在車輛旁的筆者身分後，車門才重新開啟讓筆者順利取回卡套。這段插曲雖然尷尬，卻也意外驗證了Zoox在安全監控與遠端客服處理上的嚴謹與效率。

▲客服人員透過車外視訊鏡頭與麥克風確認站在車輛旁的筆者身分後，車門才重新開啟讓筆者順利取回卡套

App體驗仍有優化空間

目前Zoox App僅能在美國境內的App Store或Google Play Store下載 (需切換至美國當地註冊帳號)，註冊時雖可綁定台灣手機號碼，但也需綁定信用卡以驗證身分 (目前測試階段免費，未來將用於扣款)。

不過，App的定位判定似乎稍嫌嚴格。使用者必須非常靠近上車點 (約100公尺左右)，系統才會允許叫車，否則只會提示「距離太遠」而不會主動導航。目前的營運時間也相對有限，僅在每日上午11點至下午1點開放，路線更侷限於世界名勝酒店、Fashion Show商場、石中劍酒店與樂蜀酒店 (Luxor Hotel) 之間。

Zoox目前規定乘客需年滿8歲，身高需在4呎9吋 (約145公分) 以上，並且開放輪椅使用者 (需事先預約) 及導盲犬搭乘。而除了在拉斯維加斯開放體驗，Zoox也已經取得舊金山的道路測試許可，後續將擴展至更多美國地區。

▲App的定位判定似乎稍嫌嚴格。使用者必須非常靠近上車點 (約100公尺左右)，系統才會允許叫車，否則只會提示「距離太遠」而不會主動導航

自動駕駛戰國時代：法規需跟上技術腳步

放眼全球，自動駕駛大戰正打得火熱。除了亞馬遜的Zoox，目前Alphabet旗下的Waymo也已在美國境內多個城市商轉，而Tesla也積極喊話要在2027年前量產自動駕駛計程車Cybercab。另外，Uber則是透過與多家自駕業者合作重返戰場，而包含中國百度旗下Apollo Go (蘿蔔快跑)，以及包含WeRide (文遠知行) 等業者也積極搶攻此塊市場商機。

相較之下，台灣在自駕車技術雖有研發能量，但在法規調整與場域開放的腳步上似乎仍稍嫌緩慢。隨著技術日益成熟，如何透過法規鬆綁與基礎建設配套，讓這類創新移動服務能真正落地，將是未來幾年的關鍵課題。

▲除了亞馬遜的Zoox，目前Alphabet旗下的Waymo也已在美國境內多個城市商轉，而Tesla也積極喊話要在2027年前量產自動駕駛計程車Cybercab。另外，Uber則是透過與多家自駕業者合作重返戰場，而包含中國百度旗下Apollo Go (蘿蔔快跑)，以及包含WeRide (文遠知行) 等業者也積極搶攻此塊市場商機

