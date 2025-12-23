《Last Christmas》YT已破10億！一唱40年成聖誕節神曲 他曝原因催淚

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

《 Last Christmas 》YT已破10億！一唱40年成聖誕節神曲，知名做詞人、詩人陳克華說：人人需要情歌＋結合聖誕節歡樂卻帶點哀傷的情緒打中人心、能經得起時間考驗。

《Last Christmas》去年聖誕節，是每年聖誕節必聽神曲，youtube流量已破10億。這首歌是主唱喬治麥可1984年21歲時所寫的，到2025年41年了。喬治麥可2016年聖誕節過世，更為這首歌增添感傷。《台北的天空》做詞人陳克華曝光這首歌為什麼會「永垂不朽」？因為人人都需要情歌，《last Christmas》是當今流行樂曲史中，最成功與耶誕節日結合的情歌。通俗好懂的歌詞，好聽郎朗上口的旋律，配上淡淡的失戀憂傷，使得這首歌能經歷時間的考驗流傳至今。

《Last Christmas》YT已破10億！一唱40年成聖誕節神曲，知名做詞人、詩人陳克華說：人人需要情歌＋結合聖誕節歡樂卻帶點哀傷的情緒打中人心、能經得起時間考驗。（圖／翻攝自《WHAM!》YT）

《last Christmas》紅了41年 George Michael 21歲時詞曲演唱一手包辦

五六年級生在高中國中時代最熱門的西洋樂團，一定少不了英國80年代爆紅的雙人組合，George Michael 與 Andrew Ridgeley 組成的WHAM!《Last Christmas》整首歌的詞曲、製作、演唱幾乎由 George Michael 一人包辦。他當年只有 21歲，卻寫出一首橫跨40年至今無人能取代的聖誕經典。



這首歌不是歡樂聖誕歌，而是一首披著聖誕外衣的失戀歌。歌詞大意是：去年的聖誕節，他把真心交給了心愛的人。但對方卻辜負了他今年，他發誓要把心交給值得的人，不再被傷害。



Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away

去年聖誕，我把心交給你

隔天你卻把它丟棄



This year, to save me from tears

I'll give it to someone special今年，為了不再流淚

我要把它給真正值得的人



這首歌帶著淡淡的哀傷，旋律卻溫柔溫暖，使人每年聽都會回到那個有點痛、有點甜、有點孤單的冬天。

《Last Christmas》YT已破10億！一唱40年成聖誕節神曲，知名做詞人、詩人陳克華說：人人需要情歌＋結合聖誕節歡樂卻帶點哀傷的情緒打中人心、能經得起時間考驗。（圖／翻攝自《WHAM!》YT）

為什麼〈Last Christmas〉會成為「每年聖誕神曲」？

1.這首歌不是熱鬧開心，而是「孤單的共鳴」

市面上大多數聖誕歌都很歡樂，但真正的聖誕情緒是複雜的：有人團聚，有人孤單，有人想念某人。《Last Christmas》呈現「一邊亮著聖誕燈，一邊心碎」，而那個人就在眼前，歡樂中的悲傷，觸動人心。



2.旋律簡單又永不退流行

副歌只有短短幾句，但容易記、容易唱，有歡樂、有80年代獨特電子音樂曲風，帶著甜甜卻哀傷的冬天氣味，聽前奏第一秒就知道是《Last Christmas》。

3.每年一到12月，全世界都會自動播放：

《Last Christmas》就像聖誕樹一樣，已經成為文化傳統：電影、百貨公司、街頭音樂都會播放，自己的手機也會滑來聽。各國歌手每年都翻唱（泰勒絲也有致敬）成為 Spotify、YouTube每年十二月排行榜必上榜歌曲《Last Christmas》已經是聖誕節本身的一部分。

《Last Christmas》YT已破10億！一唱40年成聖誕節神曲，知名做詞人、詩人陳克華說：人人需要情歌＋結合聖誕節歡樂卻帶點哀傷的情緒打中人心、能經得起時間考驗。（圖／翻攝自IG @Georgemofficial）

陳克華：人人都需要情歌 《Last Christmas》成功結合耶誕節與相思

寫出《台北的天空》、《九月的高跟鞋》的知名做詞人、詩人陳克華分析：人人都需要情歌，即使是在家庭與宗教聚會的耶誕節也是。喬治麥可的《Last Christmas》可能是至今流行樂曲歷史當中，最成功與耶誕這個節日結合的情歌。通俗易懂的歌詞，郎朗上口的旋律，配上淡淡的失戀的憂傷，使這首歌經歷時間的考驗而流傳至今。



即使喬治麥可在公開出櫃的多年以後，熱情的歌迷依然沒有忘記他。他也坦承，過往他所寫過及演唱過的情歌，對象都是同性。因此我們把這首《Last Christmas》當作同志們的耶誕情歌，也未嘗不可。



和特定節日結合的流行歌曲有不少，但是像這首這麼成功的卻十分稀有。就像我們春節家家戶戶在傳唱的《恭喜！恭喜！》、《新年發大財》等等的賀歲歌曲，卻很少有人知道這些歌曲的詞曲作者是誰。相較之下，喬治麥可真的幸運太多了。

《Last Christmas》YT已破10億！一唱40年成聖誕節神曲，知名做詞人、詩人陳克華說：人人需要情歌＋結合聖誕節歡樂卻帶點哀傷的情緒打中人心、能經得起時間考驗。（圖／翻攝自IG @Georgemofficial）

《Last Christmas》YT已破10億！一唱40年成聖誕節神曲，知名做詞人、詩人陳克華說：人人需要情歌＋結合聖誕節歡樂卻帶點哀傷的情緒打中人心、能經得起時間考驗。（圖／翻攝自《WHAM!》YT）

▼【 Last Christmas 】Wham! - Last Christmas (Official Video)（影片來自YouTube－WHAM!頻道，若遭移除請見諒）

▼【 Last Christmas】George Michael - Last Christmas (Live at Wembley Arena, 17th December 2006)（影片來自YouTube－georgemichael頻道，若遭移除請見諒）

