在稍早登場的年度遊戲盛會「The Game Awards 2025」頒獎典禮上，開發商Crystal Dynamics終於揭開傳聞已久的遊戲新作消息，正式公布《古墓奇兵：催化劑》 (Tomb Raider: Catalyst)，預計在2027年正式推出。另外，Crystal Dynamics也同步揭曉迎接《古墓奇兵》推出30週年的重製版遊戲《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺產》 (Tomb Raider: Legacy of Atlantis)，預計在2026年推出。

蘿拉回來了！Crystal Dynamics正式揭曉新作《古墓奇兵：催化劑》，預計2027年跨平台登場

傳奇探險家回歸，2027 年展開新冒險

在首度曝光的先導預告片中，雖然尚未展示太多實機遊玩畫面，但我們見到了標誌性的傳奇探險家蘿拉·卡夫特 (Lara Croft) 的身影。影片中展示了蘿拉時隔多年後再次整裝待發、展現身手的場面，似乎暗示著本作將延續她在經歷了「生存者三部曲」後的成熟形象，並且面臨更為險峻的挑戰。

登陸次世代主機與PC

官方同步確認，《古墓奇兵：催化劑》預定將於2027年正式推出，屆時將登上PlayStation 5、Xbox Series X|S，以及Steam (PC) 等平台。

另外，適逢1996年推出的第一款《古墓奇兵》遊戲問世30週年，Crystal Dynamics也確定將於2026年推出名為《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺產》，讓更多玩家能以最新遊戲技術體驗蘿拉傳奇冒險故事的起點。

分析觀點：漫長的等待，採用UE5打造？

筆者認為，雖然距離2027年發售還有一段不短的時間，但這款由Crystal Dynamics操刀新作無疑是此次The Game Awards 2025上的亮點之一。

結合先前官方透露的資訊，本作極有可能採用Unreal Engine 5引擎開發，這也解釋了為何開發週期較長。副標題命名為「催化劑」 (Catalyst)，或許暗示著劇情走向將是促使蘿拉性格轉變或世界觀發生重大變化的關鍵事件。對於喜愛動作冒險遊戲的玩家來說，這絕對是未來兩年最值得關注的3A大作。

