蘿拉回來了！《古墓奇兵》確定亮相TGA 2025大獎，預告揭曉系列未來發展與新作情報

一年一度的遊戲界盛事「The Game Awards」 (TGA)即將在台灣時間12月12日上午正式登場，主辦人Geoff Keighley稍早帶來重磅預告，確認遊戲界最具代表性的遊戲IP之一——《古墓奇兵》 (Tomb Raider)將在頒獎典禮中現身，並且揭露該系列的「未來發展」。

隨後，《古墓奇兵》官方「X」帳號也轉貼了該則貼文，證實了這項消息，宣告傳奇考古學家蘿拉·卡芙特 (Lara Croft) 即將回歸。

亞馬遜發行、Crystal Dynamics開發的新篇章？

《古墓奇兵》系列自1996年首度亮相以來，陪伴玩家走過近30個年頭。而在2013年透過重啟 (Reboot) 三部曲獲得巨大成功後，關於下一代蘿拉的去向一直是玩家關注焦點。

事實上，開發團隊Crystal Dynamics早在2022年底就曾宣布將著手開發《古墓奇兵》系列新作，並且確定由Amazon Games負責發行。市場普遍預期，此次TGA上即將公開的內容，很可能就是這款採用Unreal Engine 5打造的全新次世代作品。

是重啟還是延續？TGA見真章

隨著Geoff Keighley預告蘿拉將回歸TGA舞台，外界也相當好奇此次公開的內容，究竟會是對過去經典作品的重新詮釋？還是延續先前重啟三部曲之後的全新故事線？

這一切的答案，就只能靜待12月12日的頒獎典禮上正式揭曉。

