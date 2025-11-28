LAUT x Bunni Konbiny 小兔盲盒開箱！德誼 Apple 普發一萬優惠、萬元音響一次看

今天上班真的忍不住尖叫～因為我收到 LAUT x Bunni Konbiny 的磁吸多功能收納包盲盒啦！五個小盒子一字排開，我迫不及待想要把隱藏版挖出來～毛絨絨的可愛小兔們排排站，直接療癒我上班的心，只能說這種開箱能不能每天都有啊～





盲盒全員到齊，五隻兔兔超萌登場

我這次拿到五隻小兔兔，每一隻都可愛到必須獨立介紹，穿藍袍的達奇是我心中的「烤焦版小兔」、穿橘色浴袍的蘑菇整個很 chill、手拿調色盤的莎莎完全是大藝術家、換藍色衣服的豆豆看起來讓我忍不住想咬一口！最後我真的抽到隱藏版綠襯衫美奶滋，我直接在辦公室裡大尖叫（辛苦同事耳朵了～）最酷的是，他們手上的小物像扇子或熱狗堡都能用扣子拆下來替換，記得這些小物都是在小袋子裡哦～



吸在手機上吸睛又方便

除了臉超萌、整隻超軟 Q 以外，可愛小兔收納包磁吸在手機上，存在感爆棚！背後拉鍊一拉，就能塞隨身小物，像零錢、鑰匙都塞得進去，在捷運上一拿起來，肯定旁邊的人都會看你～我真心建議大家每天多看一些療癒小物，上班心情會好一點（？，而且這系列是德國 3C 品牌 LAUT 萊德和人氣插畫 IP Bunni Konbiny 的聯名配件，許願這種可愛開箱能多一點，我願意每天開箱～



德誼數位同步推出多款新品優惠

除了可愛小兔，德誼數位最近也推出跟台灣質感保養品牌 SAWAA 、設計品牌 Monocozzi 跨界聯名的「完美生活旅行組」，裡面有可重複使用的 Monocozzi 行李袋、充電器，還有 SAWAA 的環境友善旅行體驗組，讓旅行既舒適又環保～11 月 15 日起在全台德誼數位門市獨家販售，優惠價格 NT$ 1,990，比起原價 NT$ 2,770 便宜很多欸～數量有限，售完為止哦！至於 Bunni Konbiny 聯名配件系列，這次也有超值折扣，iPhone 17 Pro / Pro Max 磁吸保護殼會員價 NT$ 980 、掛繩加耳機包 NT$ 480 、磁吸多功能收納包 NT$ 580 ，優惠折扣折好折滿～



普發一萬超值優惠！買 Apple 商品抽會員點數

德誼呼應普發一萬的熱潮，也推出超多優惠～現在到 11 月 30 日，只要在全台德誼數位門市購買 MacBook 全系列，就能拿到 11,111 好德點，買 iPhone Air 或 MacBook Air M4 也有 10,000 點，而且如果購買 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 任一商品，有機會抽到價值 NT$ 8,000 元的易遊網環島之星旅遊雙人券～



萬元音響折扣超多！Apple 也有大優惠

音響控看過來～Harman Kardon SoundSticks 4 直接變成 NT$ 10,000 ，AirPods Pro 3 還能用 NT$ 10,000 加購 UE Wonderboom 4 無線藍芽喇叭，Apple 產品也在大優惠，iPad Pro M4 可折 NT$ 5,400 、MacBook Pro M4 可折 NT$ 5,500、iPad A16 現折NT$ 1,000 ，買 MacBook 再加購 Apple Care+ 還能選 97 折或拿價值 NT$ 5,690 的配件大禮包，轉接器、背包、鍵盤保護膜可自行挑選～

小結

可愛小兔們今天直接療癒我的靈魂～而德誼數位的優惠則療癒大家的錢包！從聯名小物到 Apple 優惠產品都好香，想知道其他優惠也歡迎去官網看哦～

