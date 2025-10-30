LAX第5航廈拆除重建 政府停擺波及航運

洛杉磯國際機場（LAX）於10月28日（周二）上午起，啟動第五航廈（Terminal 5）分階段關閉作業。(記者謝雨珊／攝影）

聯邦政府關門持續衝擊全國航空運作，洛杉磯國際機場（LAX）10月28日上午起，啟動第五航廈（Terminal 5）分階段關閉作業。這是LAX總額300億美元「改進計畫」（Capital Improvement Program）的一部分，該計畫全面升級機場設施、改善旅客動線，並為未來大型國際活動做好準備。

根據規劃，第五航廈將被拆除重建。過去在此營運的航空公司包括捷藍航空（JetBlue）、精神航空（Spirit Airlines）與美國航空（American Airlines）。捷藍與精神航空已於上周陸續搬遷，前者轉至第一航廈，後者改至第二航廈；美國航空則於28日起移至第四航廈。

廣告 廣告

洛杉磯世界機場管理局（LAWA）表示，施工期間將盡力降低對旅客影響，確保航班順暢運作，同時為即將在洛杉磯舉行的多項國際盛事鋪路，包括2026年世界盃足球賽、2027年NFL超級盃以及2028年洛杉磯奧運與帕運。

為緩解航廈關閉帶來的壓力，LAX新建的「中場衛星南航廈」（Midfield Satellite Concourse South）已於10月20日啟用，新增八個登機閘口，並設置一幅具藝術特色的壁畫，成為新航廈亮點之一。

此外，機場也持續推進「旅客捷運系統」（LAX People Mover），該項目多次延期，目前暫定2026年夏季啟用。該捷運系統將連接主要航廈與地面運輸樞紐，預期可顯著改善機場交通流量。

此次第五航廈關閉，正逢美國政府關門期間，全國多機場營運受影響。美國聯邦航空總署（FAA）指出，LAX曾一度因人手短缺，停飛約兩小時，主要影響往返奧克蘭的航班。官方後續澄清，問題出在奧克蘭機場的人力短缺，與洛杉磯無關。

同時，全國空中交通管制員28日舉行和平示威，呼籲關注政府關門對工作與安全的衝擊。截至28日早晨，美國多個主要機場仍回報營運問題，包括德州的達拉斯DFW國際機場、奧斯汀國際機場，以及新澤西州的紐瓦克自由國際機場。

更多世界日報報導

阿罕布拉家庭旅館華人經理遭爆頭 兇手點名後開槍

遣返政策不夠硬 川普換掉12名ICE主任 調CBP上陣

Nvidia股價創新高 黃仁勳：台積將引入美先進封裝技術