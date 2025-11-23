LAX迎250萬旅客 推優惠活動疏導高峰
洛杉磯國際機場 (LAX) 已做好準備，迎接即日起至12月1日近250萬旅客。機場預計11月30日是最繁忙的一天，將有超過23萬旅客經由LAX出行。LAX還為假期出行旅客，準備各種優惠與好康。
洛杉磯世界機場戰略創新與體驗副執行董事Courtney Moore表示，感恩節是LAX最重要的出行高峰期之一，許多旅客會與親人團聚或開啟旅行。
LAX建議旅客至少提早兩小時到達機場，確保有足夠時間托運行李、通過安檢並找到登機口。如果是國際旅客，建議提前三小時。提前預約停車位，也很重要；機場停車位需求大，預計在客流高峰期，停車位將達到飽和。請造訪parking.flylax.com查詢最佳價格並預訂車位。
現在預訂停車位，即有機會贏取價值1萬美元的紐奧良（New Orleans）之旅，包括前往紐奧良的機票、飯店和當地活動。旅客可造訪parking.flylax.com的活動頁面了解詳情。
抵達機場前查看航班狀態，可獲得更有效率的安檢體驗。LAX鼓勵旅客註冊美國運輸安全管理局 (TSA) 的「 PreCheck」或其他可信任旅客計畫，例如美國海關暨邊境保護局 (CBP) 的全球入境計畫(Global Entry)。
如果允許，請使用線上辦理登機。出發層和到達層，均允許路邊接送。所有停車場前15分鐘免費。機場兩個手機等候區已開放，司機可在車內等候，直到旅客準備好前往航廈路邊，再前往接機。
LAX在節日期間，也推出優惠好禮，旅客可透過LAXOrderNow下單，即可在參與活動的餐飲店免排隊。11月30日前所有手機下單享八折優惠。優惠碼是「LAXGIVING25」。在1、2、3、6號航廈和國際航廈指定零售商處消費滿100美元，即可獲贈洛杉磯圍巾；數量有限，送完為止。
LAX還提供各種娛樂活動，機場藝術計畫在各處展出20多個臨時藝術裝置和10個永久裝置，展現藝術家多元才華。「狗狗陪伴計畫」(PUPs Program) 讓治療犬及其訓導員定期前往各航廈出發層與旅客互動。這種互動能夠為焦慮的旅客帶來舒緩放鬆體驗。喜愛音樂旅客，可在國際航廈201A登機口附近和第七航廈彈奏鋼琴，為旅程增添一份創意與放鬆。
