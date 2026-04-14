LDCT篩檢助早期發現肺癌！誰需要做？發現肺結節＝肺癌？醫師一次解答

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肺癌長年位居國人癌症死因之首，且早期症狀不明顯，導致多數患者確診時已屬中晚期。隨著低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢逐步普及，醫師提醒把握「無症狀期」主動檢查，可望提前發現病灶、提高存活率，是降低肺癌死亡風險的重要策略。

無症狀期難察覺 LDCT助攻早期發現

肺癌在早期通常沒有明顯臨床表現，部分患者即使已有病灶，也可能僅出現輕微或不具特異性的症狀，因而容易被忽略。臨床上常見患者是在持續咳嗽、胸悶胸痛，甚至出現呼吸困難等情況後才就醫，但此時病情多半已進入較晚期，增加治療難度。

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研究顯示，若能在第一期即診斷出肺癌，五年存活率可達九成以上，顯示早期診斷對預後具有關鍵影響。反之，一旦進展至晚期，治療選項與效果皆受到限制，因此如何在尚未出現症狀前發現病灶，成為當前防治肺癌的重要課題。

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區家庭醫學科主治醫師徐品君表示，低劑量電腦斷層（Low-Dose Computed Tomography, LDCT）具備輻射劑量較低、檢查時簡短等優勢，且能清楚呈現肺部細微結構，有助於偵測微小的肺部結節。透過影像檢查，有機會在症狀出現前即發現肺部早期病灶，提升治療成功率，目前也是國際間實證支持的肺癌篩檢工具之一。

高風險族群優先 政策推動強化早期偵測

為提升肺癌早期發現率，衛生福利部國民健康署推動肺癌早期偵測計畫，將篩檢資源優先配置於高風險族群。這樣的策略不僅有助於提高篩檢效率，也能更精準地找出潛在患者。

目前建議接受低劑量電腦斷層檢查的族群主要分為兩大類。第一類為具肺癌家族史者，男性45至74歲、女性40至74歲，若直系親屬如父母、子女或兄弟姊妹曾罹患肺癌，即屬風險較高族群，建議接受篩檢。第二類則為重度吸菸者，50至74歲民眾若吸菸史達20包年以上，且目前仍在吸菸或戒菸未滿15年，也被列為建議篩檢對象。

徐品君說明，透過LDCT影像檢查，能夠偵測尚未產生症狀的小型肺結節，讓醫療團隊得以及早進行風險評估與後續追蹤。這類早期發現的病灶，通常處於可治療階段，有助於提升整體治療成功率。她亦提醒，檢查發現肺結節並不等同於罹患肺癌，多數結節屬良性變化，仍需依專業判斷進行持續觀察，以避免過度醫療或不必要的恐慌。

篩檢需審慎評估 預防仍是根本之道

儘管低劑量電腦斷層在肺癌防治上扮演重要角色，但並非所有民眾都適合定期接受篩檢。徐品君提醒，若缺乏相關高風險因子，頻繁接受檢查不僅可能增加醫療資源負擔，也可能因偽陽性結果導致後續不必要的檢查與心理壓力。因此，在決定是否篩檢前，可先與醫療專業人員討論個人健康狀況與風險條件，進行審慎評估。

從預防角度來看，降低肺癌風險仍須回歸日常生活管理。戒菸是最直接且有效的方式，同時應避免暴露於二手菸環境，並盡量減少空氣污染與有害物質的接觸。此外，維持規律作息、均衡飲食與適度運動等良好生活習慣，也有助於整體健康維持。

在篩檢與預防雙管齊下的策略下，高風險族群可透過適時接受低劑量電腦斷層檢查，及早掌握肺部健康狀況；一般民眾則可透過風險因子控管，降低疾病發生機率。透過精準篩檢與健康管理並行，有助於在疾病尚未惡化前及早介入，進一步降低肺癌對國人健康所帶來的威脅。

資料提供：臺北市立聯合醫院

責任編輯：林勻熙

核稿編輯：陳宛欣



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