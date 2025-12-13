LE SSERAFIM上海活動突喊卡 遭疑「隊內有日本人」粉絲氣炸

LE SSERAFIM上海活動突取消。（圖／翻攝臉書／LE SSERAFIM）

原訂於12月14日在中國上海舉辦的LE SSERAFIM粉絲簽售與合影活動，在活動前夕突遭取消，引發粉絲震驚與各界關注。主辦單位於12日晚間透過公告指出，取消原因為「不可抗力因素」，但對於外界諸多揣測未進一步說明。

「LE SSERAFIM 1st Single Album SPAGHETTI FAN SIGNING EVENT & PHOTO EVENT」簽售會原預計於本週末舉行。然而距離活動僅剩兩天，主辦方突然宣布取消，並表示所有購票訂單將由系統自動全額退款，無需粉絲另行申請。主辦單位也提醒，由於各支付工具處理速度不同，退款時間可能略有差異，呼籲參與者耐心等待。

針對活動取消後續是否會提供補償，主辦方僅表示仍在與相關單位協調，結果將透過電子郵件通知。對於早已安排行程的粉絲，主辦單位也在聲明中致歉，並承諾未來會更加審慎規劃相關活動。

然而，這場突如其來的變動並未就此止息，引爆的討論迅速延燒至政治與國籍層面。近期中日關係緊張，已有多位日本藝人取消赴中活動，天后濱崎步演唱會也臨時喊停。有觀點認為，LE SSERAFIM中包含兩位日本籍成員Sakura（宮脇咲良）與Kazuha（中村一葉），可能因此引發敏感問題。有網友質疑：「什麼不可抗力？是不是因為團內有日本成員？」、「現在是限日嗎？有日本人的韓團也不行？」、「明知局勢敏感，為何還硬辦？」

更有聲音直指，「不可抗力」恐是掩飾，實際上就是因「團裡有日本人」才被迫取消。對此，主辦單位並未回應，僅重申取消乃基於綜合考量。

此外，取消時機也遭批評。12月14日恰逢南京大屠殺死難者國家公祭日，該日期本就敏感。有粉絲認為主辦單位應更早因應，避免臨時喊卡造成交通與住宿成本損失。事實上，MAKESTAR早前也曾因撞期公祭日，宣布延後原訂在台北舉行的LE SSERAFIM活動，卻對上海場延宕處理，引來「反應遲鈍」、「風險預估不足」等批評。

