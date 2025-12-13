LE SSERAFIM上海簽售會無預警取消！又因中日關係？主辦回應了

南韓女團LE SSERAFIM預定要在明（14）日於上海進行簽售會，主辦單位卻在昨（12）日無預警喊卡，令粉絲相當錯愕。路透社



南韓女團LE SSERAFIM上週才在高雄出席「亞洲明星盛典」（Asia Artist Awards，AAA），不過原先要在明日（12/14）於上海舉行粉絲簽售會，卻在昨天（12/12）就無預警喊卡，令粉絲震驚與不滿，隨後主辦單位也發布公告指出活動因「不可抗力因素」被迫取消。

外界質疑這次LE SSERAFIM簽售會被取消的原因，是與近日中日關係緊繃有關，其中團員內有著兩名日籍成員「小櫻花」宮脇咲良（SAKURA）與中村一葉（KAZUHA），這被認為是活動生變的關鍵因素之一。

而隨著LE SSERAFIM簽售會被取消，最大受害者莫過於已經規劃好的粉絲們，許多人也痛批取消時間過晚，機票與飯店都預定好了，怒斥主辦方缺乏基本尊重。

對於這次LE SSERAFIM簽售會忽然取消的情況，主辦單位MAKESTAR於微博貼出聲明，先是表示活動因「不可抗力因素」，經與多方慎重討論與確定後，而做出取消的決定，本次活動的相關訂單將由系統統一進行全額退款，不需自行申請，並強調對這次活動的取消深表遺憾。

LE SSERAFIM上海簽售會忽然取消，主辦方MAKESTAR急發聲明。取自微博

