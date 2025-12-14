LE SSERAFIM上海簽售突被取消！主辦稱「不可抗力因素」 粉絲錯愕

【緯來新聞網】南韓人氣女團LE SSERAFIM原訂今（14日）前往上海參與粉絲簽名與合影簽售，不過活動突然被取消，讓眾多粉絲感到錯愕。主辦單位公告宣布「因產生不可抗力因素」，原定14日登場的「LE SSERAFIM 1st Single Album SPAGHETTI FAN SIGNING EVENT & PHOTO EVENT」將不再舉辦。

LE SSERAFIM上海簽售被取消。（圖／翻攝LE SSERAFIM FB）

廣告 廣告

針對活動變動，主辦方表示，「因產生不可抗力因素」，經內部審慎討論與確認後，仍不得不做出取消決定。對於無法如期舉行，主辦單位向所有原本期待與偶像見面的粉絲表達歉意，並對此次狀況表示遺憾，盼能獲得諒解。



在退費方面，主辦單位承諾，所有已完成的訂單將由系統自動處理全額退款，參加者無需手動申請。但也提醒，因支付方式不同，實際退款時間可能依各銀行流程有所差異，請民眾耐心等候款項入帳。

LE SSERAFIM上海簽售被取消。（圖／翻攝微博）

至於是否會提供補償方案，主辦方表示「後續補償方案，還在和相關部門進行確認」，未來若有進一步結果，將透過電子郵件通知所有參與者。聲明中也向提前安排行程、調整時間的粉絲再次致歉，並強調將持續努力，爭取未來能以更完善的方式重新與粉絲相聚。

更多緯來新聞網報導

Apink 恩地難忘大巨蛋開球 來台慶生爆夏榮禮物2個月後才到

郭泓志《上船了》遭疑假划正面回擊 揭超爆累行程！翻船翻到麻痺